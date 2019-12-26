Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЯсноПонятно
Нужно ли становиться лучше каждый день, точно ли нужно создавать семью или так нормально, жить с родителями или снимать - находим ответы на сложные вопросы.
2019-12-26T12:00+0300
https://ria.ru/20191226/1562864721.html
Подкаст "ЯсноПонятно". Почему нас бесят чужие итоги года
https://cdn21.img.ria.ru/images/156286/46/1562864681_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_97f6f41fa30fc002d2549864894b7d5d.jpg
РИА Новости

Подкаст "ЯсноПонятно". Почему нас бесят чужие итоги года

12:00 26.12.2019
335
ЯсноПонятно
Подкаст «ЯсноПонятно». Почему нас бесят чужие итоги года
Вчера, 12:00
В этом году очередной друг из социальной сети пробежал марафон, реализовал масштабный проект с самой крутой командой на свете и посетил десять стран. Публичное подведение итогов — это хвастовство и очередной способ самоутвердиться или возможность выразить благодарность, дать совет и найти единомышленников?
Чтобы наступающий год не подвёл, итоги подводят люди и целые корпорации. Это делают для нас мобильные телефоны, музыкальные сервисы и даже банки. Подведение итогов позволяет чётче определить цели и будущие планы, понять, в каком направлении дальше двигаться, и что, в конце концов, делает нас счастливыми. Но нужно ли говорить о них вслух, и есть ли вообще в этом смысл, если никакого плана изначально не существовало?
Спорят Лина, Ваня и Ксюша. Эксперт эпизода — коуч трудоголиков Ольга Полищук рассказала, почему нас так раздражают чужие итоги и как подвести свои, чтобы никого не задеть.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте и подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме
010010
Обсудить 0
ЯсноПонятноПодкаст
Рекомендуем
Детеныши красной панды родились в зоопарке Perth Zoo, Австралия
В австралийском зоопарке у редких зверей родились сразу две двойни
Зарядка смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке гаджетов
Подкаст «Это надолго»: отдых с детьми… серьёзно?!
Подкаст "Это надолго": отдых с детьми… серьёзно?!
Водолазкин о концепции времени, религии и физиологизмах в литературе
Водолазкин о концепции времени, религии и физиологизмах в литературе
Танк Т-62 в Сирии
Удар американской противотанковой ракеты по Т-62 попал на видео
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Обиделся на пиццу: украинский политолог сбежал из студии России 1
Украинский политолог сбежал из студии "России 1"
Здание Федеральной антимонопольной службы Росси
ФАС признала HeadHunter нарушителем закона о защите конкуренции
Крымский мост
Украинская община заявила, что Крымский мост стал уроком Киеву
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
Глава "Транснефти" ответил на угрозу Лукашенко "забрать" две трубы
Ноутбук
Эксперт оценил запрет госзакупок зарубежных систем хранения данных
Президент США Дональд Трамп во Флориде
США: на русских надо еще надавить, победа близка
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
Министр финансов США объяснил, куда "исчезли" $1,5 триллиона наличными
Строительство газопровода Северный поток-2
Немецкие СМИ лидируют по числу публикаций о "Северном потоке — 2"
Полицейский
Полиция нашла всех участников массового нападения на грузовик в Чите
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23Российские космические аппараты связи "Гонец-М" запустили с "Плесецка"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
01:44Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
01:43Эксперт рассказал, как проверить состояние аккумулятора автомобиля
01:40Нетаньяху заявил о своей победе на выборах лидера "Ликуда"
01:30Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
01:30В Алабаме три чирлидерши погибли в ДТП
01:27Не стало нашей мамы. Прощальное слово "Современника"
01:19Наводнение в Колумбии унесло жизни семи человек
01:15Нетаньяху победил на внутренних выборах на пост лидера партии "Ликуд"
01:08Автопарк мэрии Якутска не пополнился с момента продажи джипов
Лента новостейМолния