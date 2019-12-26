Подкаст «ЯсноПонятно». Почему нас бесят чужие итоги года

Чтобы наступающий год не подвёл, итоги подводят люди и целые корпорации. Это делают для нас мобильные телефоны, музыкальные сервисы и даже банки. Подведение итогов позволяет чётче определить цели и будущие планы, понять, в каком направлении дальше двигаться, и что, в конце концов, делает нас счастливыми. Но нужно ли говорить о них вслух, и есть ли вообще в этом смысл, если никакого плана изначально не существовало?