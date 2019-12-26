Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-26T10:18+0300
https://ria.ru/20191226/1562864362.html
В США готовят кибервойну, считает эксперт
https://cdn21.img.ria.ru/images/151230/59/1512305953_0:126:3192:1922_1036x0_80_0_0_daf1362316c255e6eeba9f3e93fc1312.jpg
РИА Новости

В США готовят кибервойну, считает эксперт

10:18 26.12.2019
4585
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКлавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Клавиатура компьютера. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В США заявлениями о разработке тактики на случай возможного вмешательства России в выборы 2020 года оправдывают приготовления к реальной кибервойне, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
Ранее газета Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается вмешаться в выборы 2020 года.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
12 ноября, 13:46
Лавров пошутил о "подготовке" России к президентским выборам в США
"Это просто повод для подготовки реальной кибервойны... Необходимо обоснование, демонстрация того, что разработка программного обеспечения, подготовка специалистов, так называемых борцов с хакерами, что это все необходимо в рамках противоборства на политической арене США, куда, как они считают, вмешивается Россия", - сказал РИА Новости эксперт.
Он отметил, что США присутствуют на российском политическом поле, "действуют совершенно нагло и открыто, включая киберпространство".
Как считает Суздальцев, с другой стороны это идеальная возможность использовать российский фактор как инструмент политической борьбы на американском политическом поле.
"Что мы наблюдаем сейчас в конгрессе, (процесс) импичмента и так далее. Россия превращается в такой молот, инструмент давления для борьбы между республиканцами и демократами. Что очень печально, потому что страна превращает нас просто в дубинку для разборок, это очень опасно", - отметил он.
В сентябре глава киберкомандования сухопутных войск США генерал Стивен Фогарти заявлял, что военные США активно готовят концепции информационной борьбы в киберпространстве в преддверии выборов 2020 года. По его словам, США должны открыто заявить оппонентам о проведении подобных операций, потому что это продемонстрирует, что Вашингтон не будет просто терпеть их действия, а готов дать ответ.
США обвинили Россию во вмешательстве в выборы в 2016 году, Москва это категорически опровергает.
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
23 декабря, 19:00
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
4810314
Обсудить 8
Андрей СуздальцевВысшая школа экономики (ВШЭ)РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Интересно получается... По словам эксперта, США нужен лишь повод для начала подготовки к кибервойне... Когда это США нужен был повод для чего-то? Почему все отрицают попытку вмешательства России в выборы США. Я не говорю о вмешательстве. Я говорю о ПОПЫТКЕ вмешательства. Попытались - не получилось. Путин говорит правду - Россия не вмешивалась в выборы США. Но не договаривает, что была такая попытка. Поэтому не нужно думать, что янки сочинили историю о вмешательстве России только как повод для того, чтобы начать готовить тактику кибервойны. Что им мешало просто начать готовить эту тактику? Зачем повод то? Вот тут логика эксперта провисает. На этом стараются не заострять внимание.
26 декабря, 10:45
Eugene Krabs
11011016
Вы думаете, что Америка на пороге гражданской войны из-за России, а не из-за того, что приличные люди не то, что бы на пороге бедности - а просто бомжи? Без надежды на будущее и хотя бы медицинскую помощь? Несколько десятков миллионов бомжей, и это только официально, на деле всё гораздо хуже. Именно из-за колоссальных внутренних проблем вашингтонские старички и объясняют все беды Россией. Так что, начать войну - это выход для вашингтонского режима.
26 декабря, 11:56
ИЯИбрагим Яблоков
901104
Рекомендуем
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции России в Сирии
Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Песков заявил о наличии средств для завершения "Северного потока — 2"
Кадры задержания пассажирки, напавшей на женщину в московском метро
Опубликовано видео задержания женщины с ножом в московском метро
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Сирия подаст иск против США из-за разграбления нефти
Выдача регистрационных знаков транспортных средств
Медведев утвердил новые правила регистрации автомобилей
Обиделся на пиццу: украинский политолог сбежал из студии России 1
Украинский политолог сбежал из студии "России 1"
Глава Рамонского района Николай Фролов
В Воронежской области неизвестные подорвали машину главы района
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
Министр финансов США объяснил, куда "исчезли" $1,5 триллиона наличными
Жители села Васильевка Идринского района Красноярского края
"Продавец деревни" в Красноярском крае опроверг сообщения СМИ
Президент, председатель правления компании ГМК Норильский никель Владимир Потанин
Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
"Новая газета" сообщила об обысках в доме своего спецкора
Новогодняя елка, установленная на главной площади Припяти впервые с 1985 года
В Припяти впервые после аварии на ЧАЭС установили новогоднюю елку
Зарядка смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке гаджетов
Игристое вино
В волгоградском кафе извинились перед ветераном за выставленный счет
Попытка установить Рекорд России по буксировке железнодорожного состава в честь открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту на вокзале в Симферополе. 26 декабря 2019
В Крыму установили рекорд по буксировке железнодорожного состава
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23Российские космические аппараты связи "Гонец-М" запустили с "Плесецка"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
01:44Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
01:43Эксперт рассказал, как проверить состояние аккумулятора автомобиля
01:40Нетаньяху заявил о своей победе на выборах лидера "Ликуда"
01:30Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
01:30В Алабаме три чирлидерши погибли в ДТП
01:27Не стало нашей мамы. Прощальное слово "Современника"
01:19Наводнение в Колумбии унесло жизни семи человек
01:15Нетаньяху победил на внутренних выборах на пост лидера партии "Ликуд"
01:08Автопарк мэрии Якутска не пополнился с момента продажи джипов
Лента новостейМолния