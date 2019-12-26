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2019-12-26T09:22+0300
https://ria.ru/20191226/1562862308.html
Проткнувший шины 70 машинам в Подольске мужчина может попасть в тюрьму
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РИА Новости

Проткнувший шины 70 машинам в Подольске мужчина может попасть в тюрьму

09:22 26.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мужчина, который повредил шины более 70 автомобилям в Подольске, может получить наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
"По факту повреждения автомобилей в г.о. Подольск следователем следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", - сказала она.
Полиция
18 сентября, 11:23
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Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, добавила Петрова.
Как сообщалось ранее, в дежурную часть ГУ МВД РФ по городскому округу Подольск 25 декабря поступило сообщение о массовом повреждении шин автомобилей, припаркованных у одного из домов на улице Ленинградская. По предварительной информации, было повреждено более 70 автомобилей.
Сотрудниками полиции был установлен и доставлен в отдел полиции местный житель 1973 года рождения, возможно причастный к данному деянию.
Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, резюмировали в ведомстве.
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МВД РФПодольскТатьяна ПетроваПроисшествия
Популярные комментарии
Авто должны стоять на стоянках, а не травить воздух около домов...😡😡😡
26 декабря, 09:50
Alex Ander
5020015
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