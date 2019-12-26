Проткнувший шины 70 машинам в Подольске мужчина может попасть в тюрьму

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мужчина, который повредил шины более 70 автомобилям в Мужчина, который повредил шины более 70 автомобилям в Подольске , может получить наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"По факту повреждения автомобилей в г.о. Подольск следователем следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", - сказала она.

Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, добавила Петрова.

Как сообщалось ранее, в дежурную часть ГУ МВД РФ по городскому округу Подольск 25 декабря поступило сообщение о массовом повреждении шин автомобилей, припаркованных у одного из домов на улице Ленинградская. По предварительной информации, было повреждено более 70 автомобилей.

Сотрудниками полиции был установлен и доставлен в отдел полиции местный житель 1973 года рождения, возможно причастный к данному деянию.