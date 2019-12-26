"Осваивают бюджет": в Сети высмеяли "уборку" снега во Владимире

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пользователи Сети с иронией отнеслись к уборке несуществующего снега на улицах Владимира.
На кадрах, опубликованных в группе "Подслушано во Владимире" во "ВКонтакте", видно, как снегоуборочный трактор медленно едет по сухой улице и имитирует ковшом уборку снега.
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"Тренируется. И заодно бензин списывает", — отметил Эдуард Ахмедов.
"А когда снег выпадет — нет техники", — написала Полина Мироненкова.
"Песок собирают", — пошутил Толик Суслов.
"Молодцы, осваивают бюджет", — предположила Татьяна Каленова.
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