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"Осваивают бюджет": в Сети высмеяли "уборку" снега во Владимире
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РИА Новости

"Осваивают бюджет": в Сети высмеяли "уборку" снега во Владимире

09:17 26.12.2019 (обновлено: 13:39 26.12.2019)
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пользователи Сети с иронией отнеслись к уборке несуществующего снега на улицах Владимира.
На кадрах, опубликованных в группе "Подслушано во Владимире" во "ВКонтакте", видно, как снегоуборочный трактор медленно едет по сухой улице и имитирует ковшом уборку снега.
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