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Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров
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РИА Новости

Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров

09:17 26.12.2019 (обновлено: 11:25 26.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления компании ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин
Президент, председатель правления компании ГМК Норильский никель Владимир Потанин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент, председатель правления компании ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Один из основных совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин занял первое место в топ-5 самых удачливых российских миллиардеров в 2019 году по версии журнала Forbes.
По оценке издания, Потанин за год увеличил свое состояние более чем на треть. "Даже если бы миллиардер проиграл суд бывшей супруге, требовавшей в Лондоне взыскать с него шесть миллиардов долларов, он бы все равно остался в плюсе, ведь за год владелец более 30% акций "Норникеля" прибавил к своему капиталу почти восемь миллиардов долларов", — пишет Forbes. По состоянию на 24 декабря состояние миллиардера оценивалось в 23,8 миллиарда долларов.
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На втором месте рейтинга глава "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние за год увеличилось на 5,9 миллиарда долларов — до 27 миллиардов долларов на 24 декабря. Замыкает тройку лидеров президент "Лукойла" Вагит Алекперов — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,8 миллиарда долларов.
Четвертое место в рейтинге занял владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре" Геннадий Тимченко. Его состояние за год увеличилось на 4,1 миллиарда долларов, составив 22,7 миллиарда долларов. На последнее место рейтинга журнал поместил основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова — прирост за год составил 3,8 миллиарда долларов. На 24 декабря его состояние оценивается в 20,2 миллиарда долларов.
Согласно рейтингу, за прошедший год состояние пятерых самых удачливых участников российского списка Forbes в сумме увеличилось на 27 миллиардов долларов.
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НорникельВладимир ПотанинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Вот он где реальный рост доходов!!
26 декабря, 10:24
АФАнтон Ф
1311812002
Вы всё ещё верите что настоящий либерал это я, не Путин?
26 декабря, 10:30
Станет Президентом
9011210112
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