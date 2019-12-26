Forbes назвал наиболее разбогатевших за год российских миллиардеров

По оценке издания, Потанин за год увеличил свое состояние более чем на треть. "Даже если бы миллиардер проиграл суд бывшей супруге, требовавшей в Лондоне взыскать с него шесть миллиардов долларов, он бы все равно остался в плюсе, ведь за год владелец более 30% акций "Норникеля" прибавил к своему капиталу почти восемь миллиардов долларов", — пишет Forbes. По состоянию на 24 декабря состояние миллиардера оценивалось в 23,8 миллиарда долларов.