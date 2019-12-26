Forbes опроверг информацию об извинениях перед Гуцериевым

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Журнал Журнал Forbes не приносил извинений бизнесмену Михаилу Гуцериеву , об этом РИА Новости сообщил директор Forbes по маркетингу и связям с общественностью Дмитрий Озман.

Ранее русская служба Би-би-си, ссылаясь на слова Гуцериева, сообщила, что редакция Forbes извинилась перед ним за публикацию о долгах связанных с ним компаний.

"Подписано досудебное соглашение. Никаких извинений редакция ему не приносила", - рассказал Озман.

Группа "Сафмар" 11 октября распространила официальное заявление после публикации на сайте Forbes статьи "Траст" насчитал триллион рублей долга у семьи Гуцериева и его племянника Шишханова". В статье со ссылкой на два источника сообщалось, что "банк непрофильных активов, также известный как "Траст", подсчитал, что общий долг компаний, связанных с семьей Гуцериева и его племянником Микаилом Шишхановым, перед банками составляет примерно 1 триллион рублей, или 15 миллиардов долларов по текущему курсу ЦБ".

В заявлении же на сайте "Сафмара" утверждалось, что опубликованные изданием сведения не соответствуют действительности и что "материал Forbes - это откровенная ложь и дискредитация группы". В заявлении также подчеркивалось, что "ни "Сафмар", ни ее основной владелец М.Гуцериев, не имеют никакого отношения к долгам Бинбанка, МДМ-Банка и Рост-Банка и любым другим обязательствам бывших контролирующих акционеров и топ-менеджеров указанных кредитных организаций, в частности М. Шишханова, А. Лукина, П. Морсина, К. Калагина".

В декабре Гуцериев и "Сафмар" направили иск к АО "АС РУС Медиа", издателю российской версии журнала Forbes. Издатель российского Forbes также обратился с иском о защите деловой репутации к группе "Сафмар", предварительные слушания должны были пройти в Арбитражном суде Москвы 19 декабря. Истец требовал признать не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию сведения о "Forbes Россия", распространенные ответчиком в официальном заявлении на своем сайте, требовал удалить эти сведения и разместить на сайте опровержение.