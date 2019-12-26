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2019-12-26T08:36+0300
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Forbes опроверг информацию об извинениях перед Гуцериевым
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РИА Новости

Forbes опроверг информацию об извинениях перед Гуцериевым

08:36 26.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМихаил Гуцериев
Михаил Гуцериев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Михаил Гуцериев. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Журнал Forbes не приносил извинений бизнесмену Михаилу Гуцериеву, об этом РИА Новости сообщил директор Forbes по маркетингу и связям с общественностью Дмитрий Озман.
Ранее русская служба Би-би-си, ссылаясь на слова Гуцериева, сообщила, что редакция Forbes извинилась перед ним за публикацию о долгах связанных с ним компаний.
"Подписано досудебное соглашение. Никаких извинений редакция ему не приносила", - рассказал Озман.
Группа "Сафмар" 11 октября распространила официальное заявление после публикации на сайте Forbes статьи "Траст" насчитал триллион рублей долга у семьи Гуцериева и его племянника Шишханова". В статье со ссылкой на два источника сообщалось, что "банк непрофильных активов, также известный как "Траст", подсчитал, что общий долг компаний, связанных с семьей Гуцериева и его племянником Микаилом Шишхановым, перед банками составляет примерно 1 триллион рублей, или 15 миллиардов долларов по текущему курсу ЦБ".
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В заявлении же на сайте "Сафмара" утверждалось, что опубликованные изданием сведения не соответствуют действительности и что "материал Forbes - это откровенная ложь и дискредитация группы". В заявлении также подчеркивалось, что "ни "Сафмар", ни ее основной владелец М.Гуцериев, не имеют никакого отношения к долгам Бинбанка, МДМ-Банка и Рост-Банка и любым другим обязательствам бывших контролирующих акционеров и топ-менеджеров указанных кредитных организаций, в частности М. Шишханова, А. Лукина, П. Морсина, К. Калагина".
В декабре Гуцериев и "Сафмар" направили иск к АО "АС РУС Медиа", издателю российской версии журнала Forbes. Издатель российского Forbes также обратился с иском о защите деловой репутации к группе "Сафмар", предварительные слушания должны были пройти в Арбитражном суде Москвы 19 декабря. Истец требовал  признать не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию сведения о "Forbes Россия", распространенные ответчиком в официальном заявлении на своем сайте, требовал удалить эти сведения и разместить на сайте опровержение.
"Сафмар" и Forbes 17 декабря сообщили, что отзывают иски друг к другу в связи с достижением соглашения.
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