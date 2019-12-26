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В Нижнем Новгороде вспыхнул пожар в психбольнице
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РИА Новости

В Нижнем Новгороде вспыхнул пожар в психбольнице

08:15 26.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота пожарно-спасательного центра
Работа пожарно-спасательного центра
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа пожарно-спасательного центра. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Свыше 140 человек эвакуировали ночью в четверг из клинической психиатрической больницы в Нижнем Новгороде после возгорания в лифтовой шахте здания, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В 01.23 в лифтовой шахте между 3 и 4 этажами 5-этажной клинической психиатрической больницы №1 на улице Ульянова возник пожар. Из здания был эвакуирован 141 человек, в том числе 128 пациентов", - сказал собеседник агентства
По его словам, люди были размещены в соседнем корпусе. В 02.13 пожар был ликвидирован. После проветривания помещений пациентов разместили в своих палатах. К тушению возгорания привлекались 100 человек и 26 единиц техники. Обстоятельна происшествия выясняются.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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