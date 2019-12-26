В Нижнем Новгороде вспыхнул пожар в психбольнице

"В 01.23 в лифтовой шахте между 3 и 4 этажами 5-этажной клинической психиатрической больницы №1 на улице Ульянова возник пожар. Из здания был эвакуирован 141 человек, в том числе 128 пациентов", - сказал собеседник агентства

По его словам, люди были размещены в соседнем корпусе. В 02.13 пожар был ликвидирован. После проветривания помещений пациентов разместили в своих палатах. К тушению возгорания привлекались 100 человек и 26 единиц техники. Обстоятельна происшествия выясняются.