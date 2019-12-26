Турция утвердила меморандум с ПНС Ливии по военному сотрудничеству

АНКАРА, 26 дек - РИА Новости. Анкара утвердила подписанный с Правительством национального согласия Ливии меморандум о военном сотрудничестве, он подписан президентом Турции Тайипом Эрдогам, соответствующий указ опубликован в официальном издании Resmi Gazete в четверг.
"Принято решение одобрить подписанный 27 ноября в Стамбуле меморандум о безопасности и военном сотрудничестве между правительством Турецкой Республики и Правительством национального согласия Ливии", - говорится в документе.
Парламент Турции в минувшую субботу ратифицировал заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве. Ранее Эрдоган заявлял о возможности отправки турецких военных в Ливию, если Правительство нацсогласия обратится к Турции с такой просьбой.
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Эрдоган и глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории страны, в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Пятого декабря меморандум по морским зонам был ратифицирован турецким парламентом. Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали турецко-ливийские меморандумы незаконными и недействительными.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.