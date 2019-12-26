Турция утвердила меморандум с ПНС Ливии по военному сотрудничеству

Парламент Турции в минувшую субботу ратифицировал заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве. Ранее Эрдоган заявлял о возможности отправки турецких военных в Ливию, если Правительство нацсогласия обратится к Турции с такой просьбой.

Эрдоган и глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории страны, в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Пятого декабря меморандум по морским зонам был ратифицирован турецким парламентом. Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали турецко-ливийские меморандумы незаконными и недействительными.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.