Жители стран Персидского залива наблюдали солнечное затмение

ДОХА, 26 дек - РИА Новости. Жители Катара, Бахрейна, эмирата Абу-Даби в ОАЭ, юго-востока Саудовской Аравии, Омана впервые за полтора века увидели почти полное Жители Катара, Бахрейна, эмирата Абу-Даби в ОАЭ, юго-востока Саудовской Аравии, Омана впервые за полтора века увидели почти полное солнечное затмение , следующее такое затмение можно будет наблюдать в регионе только через сто лет, передает корреспондент РИА Новости.

Желающие посмотреть, как солнечный диск закроет луна начали собираться возле здания катарской обсерватории на побережье Персидского залива с 5.30 утра. Сотрудники обсерватории и расположенного в этом же здании планетария Al Thuraya приглашали жителей эмирата, захватив с собой кофе или чай, полюбоваться на весьма редкое для этих краев явление - солнечное затмение, которое стало последним в 2019 году.

Солнечное затмение в Катаре стартовало на рассвете - в 6.17 утра (совпадает с мск). Сотрудники планетария раздавали специальные очки всем желающим поглядеть на "огненное кольцо", предупреждая о возможности потерять зрение, если смотреть на солнце в этот момент без защиты.

Максимальная фаза затмения была видна в 6.36 утра, после чего затмение пошло на убыль, полностью солнце выйдет из лунной тени в 7.50 утра по местному времени.

Как рассказали РИА Новости в обсерватории, лучше всего затмение было видно на юге страны из удаленных от столицы Катара мест - городах Аль-Хоре и Месаиде, там луна закрыла солнце на 97%, оставив видимым яркое кольцо. В самой Дохе солнце было закрыто луной на 92%. "Следующее солнечное затмение в регионе ожидается не раньше, чем через сто лет", - отметил представитель обсерватории.