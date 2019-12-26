"Кольцо огня" в небе: последнее солнечное затмение года

Последнее в 2019 году солнечное затмение было самым эффектным — кольцеобразным.
Последнее в 2019 году солнечное затмение было самым эффектным — кольцеобразным.
Луна закрыла солнечный диск не полностью, оставив яркую огненную "кайму".
Луна закрыла солнечный диск не полностью, оставив яркую огненную "кайму".
Редкое природное явление было видно из Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Омана.
Редкое природное явление было видно из Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Омана.
Область видимости прошла Индийский океан, Индию и Индонезию.
В пике затмение наблюдали в районе Сингапура, после чего полоса видимости покрыла Тихий океан.
В пике затмение наблюдали в районе Сингапура, после чего полоса видимости покрыла Тихий океан.
Максимальная фаза затмения продлилась три минуты 40 секунд.
Жители Катара, Бахрейна и Омана увидели почти полное солнечное затмение впервые за полтора века.
Жители Катара, Бахрейна и Омана увидели почти полное солнечное затмение впервые за полтора века.
Следующее такое явление можно будет наблюдать в регионе только через сто лет.
Следующее такое явление можно будет наблюдать в регионе только через сто лет.
С территории России затмение практически не было видно.
Смотреть на Солнце в момент затмения без защитных приспособлений опасно: можно повредить сетчатку глаза.
Смотреть на Солнце в момент затмения без защитных приспособлений опасно: можно повредить сетчатку глаза.
Наблюдать затмение нужно через через телескоп или специальные очки.
Частичное солнечное затмение в Кувейте.
Дети используют камеры-обскуры, чтобы следить за солнечным затмением в Мумбаи.
Дети используют камеры-обскуры, чтобы следить за солнечным затмением в Мумбаи.
Житель индийского города Черуватур смотрит на Солнце через покрытый пленкой бинокль.
Житель индийского города Черуватур смотрит на Солнце через покрытый пленкой бинокль.