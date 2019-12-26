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2019-12-26T16:55+0300
https://ria.ru/20191226/1562871500.html
"Кольцо огня" в небе: последнее солнечное затмение года
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РИА Новости

"Кольцо огня" в небе: последнее солнечное затмение года

16:55 26.12.2019
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Жители многих стран мира наблюдали 26 декабря солнечное затмение, при котором небо остается светлым. Кадры уникального астрономического явления — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2019 / Rakesh Nagar

Последнее в 2019 году солнечное затмение было самым эффектным — кольцеобразным.

Монахи наблюдают солнечное затмение в монастыре Гаден, в тибетской колонии Тегинкоппа, в Индии. 26 декабря 2019 года
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Последнее в 2019 году солнечное затмение было самым эффектным — кольцеобразным.

© AFP 2019 / Rakesh Nagar
© REUTERS / Willy Kurniawan

Луна закрыла солнечный диск не полностью, оставив яркую огненную "кайму".

Кольцевое солнечное затмение в Сиаке, провинция Риау, Индонезия. 26 декабря 2019 года
2 из 14

Луна закрыла солнечный диск не полностью, оставив яркую огненную "кайму".

© REUTERS / Willy Kurniawan
© REUTERS / Athit Perawongmetha

Редкое природное явление было видно из Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Омана.

Люди наблюдают частичное солнечное затмение в Научном Центре образования в Бангкоке, Таиланд. 26 декабря 2019 года
3 из 14

Редкое природное явление было видно из Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Омана.

© REUTERS / Athit Perawongmetha
© REUTERS / Athit Perawongmetha

Область видимости прошла Индийский океан, Индию и Индонезию.

Дети наблюдают частичное солнечное затмение в Научном Центре образования в Бангкоке, Таиланд
4 из 14

Область видимости прошла Индийский океан, Индию и Индонезию.

© REUTERS / Athit Perawongmetha
© AFP 2019 / Aamir Qureshi

В пике затмение наблюдали в районе Сингапура, после чего полоса видимости покрыла Тихий океан.

Девушка наблюдает солнечное затмение через рентгеновский снимок ноги в Пакистане. 26 декабря 2019 года
5 из 14

В пике затмение наблюдали в районе Сингапура, после чего полоса видимости покрыла Тихий океан.

© AFP 2019 / Aamir Qureshi
© REUTERS / Hamad I Mohammed

Максимальная фаза затмения продлилась три минуты 40 секунд.

Саудовские женщины в специальных защитных очках смотрят кольцевое солнечное затмение на Джабаль-Арбе в Хофуфе. 26 декабря 2019 года
6 из 14

Максимальная фаза затмения продлилась три минуты 40 секунд.

© REUTERS / Hamad I Mohammed
© REUTERS / Hamad I Mohammed

Жители Катара, Бахрейна и Омана увидели почти полное солнечное затмение впервые за полтора века.

Люди наблюдают за кольцевым солнечным затмением на Джабаль-Арбе в Хофуфе, в восточной провинции Саудовской Аравии
7 из 14

Жители Катара, Бахрейна и Омана увидели почти полное солнечное затмение впервые за полтора века.

© REUTERS / Hamad I Mohammed
© AP Photo / Sakchai Lalit

Следующее такое явление можно будет наблюдать в регионе только через сто лет.

Студенты смотрят солнечное затмение в школе Santiratwitthayalai в Бангкоке, Таиланд. 26 декабря 2019 года
8 из 14

Следующее такое явление можно будет наблюдать в регионе только через сто лет.

© AP Photo / Sakchai Lalit
© REUTERS / Soe Zeya Tun

С территории России затмение практически не было видно.

Самолет летит во время солнечного затмения в Бангкоке, Таиланд
9 из 14

С территории России затмение практически не было видно.

© REUTERS / Soe Zeya Tun
© REUTERS / Willy Kurniawan

Смотреть на Солнце в момент затмения без защитных приспособлений опасно: можно повредить сетчатку глаза.

Люди наблюдают кольцевое солнечное затмение в Сиаке, провинция Риау, Индонезия
10 из 14

Смотреть на Солнце в момент затмения без защитных приспособлений опасно: можно повредить сетчатку глаза.

© REUTERS / Willy Kurniawan
© REUTERS / Lim Huey Teng

Наблюдать затмение нужно через через телескоп или специальные очки.

Девушка смотрит частичное солнечное затмение через телескоп в планетарии в Куала-Лумпуре, Малайзия
11 из 14

Наблюдать затмение нужно через через телескоп или специальные очки.

© REUTERS / Lim Huey Teng
© AFP 2019 / Yasser Al-Zayyat

Частичное солнечное затмение в Кувейте.

Мужчина на пляже в Кувейте во время частичного солнечного затмения
12 из 14

Частичное солнечное затмение в Кувейте.

© AFP 2019 / Yasser Al-Zayyat
© REUTERS / Hemanshi Kamani

Дети используют камеры-обскуры, чтобы следить за солнечным затмением в Мумбаи.

Дети используют камеры-обскуры для наблюдения кольцевого солнечного затмения в Мумбаи, Индия
13 из 14

Дети используют камеры-обскуры, чтобы следить за солнечным затмением в Мумбаи.

© REUTERS / Hemanshi Kamani
© REUTERS / Sivaram V

Житель индийского города Черуватур смотрит на Солнце через покрытый пленкой бинокль.

Мужчина использует бинокль покрытый пленкой, чтобы наблюдать кольцевое солнечное затмение в городе Черуватур, Индия
14 из 14

Житель индийского города Черуватур смотрит на Солнце через покрытый пленкой бинокль.

© REUTERS / Sivaram V
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Саудовская АравияКувейтПакистанМалайзияИндияТаиландИндонезияФото
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