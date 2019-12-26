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2019-12-26T04:30+0300
https://ria.ru/20191226/1562859700.html
Вильфанд рассказал, где искать в России снег
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РИА Новости

Вильфанд рассказал, где искать в России снег

04:09 26.12.2019 (обновлено: 04:30 26.12.2019)
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© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкЁлки
Ёлки
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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Ёлки. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пока в столичном регионе России нет снега, за Уралом его "невероятное количество", рассказал РИА Новости и.о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Снега много и очень много, но все не на европейской части страны. Ехать за снегом надо за Урал. Там его столько - невероятное количество. В Красноярском крае, в Тюменской области, Новосибирской, Омской, Томской, Кировской - там завал снега и настоящая зима", - сказал он.

По его словам, на Урале температура находится в диапазон 25-33 градуса мороза, а в Омской, Томской и Новосибирской областях тепло.
"Там в четверг ночные температуры – минус 10-12 градусов, а температуры днем – минус 5-6, но уже через трое суток уже совершенно другая ситуация: дневные температуры будут ниже минус 20, а минимальные там будут до минус 30. Всего за два дня температура понизится на 15 градусов. Очень низкая температура", - сообщил Вильфанд.
Прохожие на Никольской улице в Москве.
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Роман ВильфандРоссияОбщество
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