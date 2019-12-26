Вильфанд рассказал, где искать в России снег

"Снега много и очень много, но все не на европейской части страны. Ехать за снегом надо за Урал. Там его столько - невероятное количество. В Красноярском крае, в Тюменской области, Новосибирской, Омской, Томской, Кировской - там завал снега и настоящая зима", - сказал он.