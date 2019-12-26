Вильфанд рассказал, где искать в России снег

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пока в столичном регионе России нет снега, за Уралом его "невероятное количество", рассказал РИА Новости и.о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Снега много и очень много, но все не на европейской части страны. Ехать за снегом надо за Урал. Там его столько - невероятное количество. В Красноярском крае, в Тюменской области, Новосибирской, Омской, Томской, Кировской - там завал снега и настоящая зима", - сказал он.
По его словам, на Урале температура находится в диапазон 25-33 градуса мороза, а в Омской, Томской и Новосибирской областях тепло.
"Там в четверг ночные температуры – минус 10-12 градусов, а температуры днем – минус 5-6, но уже через трое суток уже совершенно другая ситуация: дневные температуры будут ниже минус 20, а минимальные там будут до минус 30. Всего за два дня температура понизится на 15 градусов. Очень низкая температура", - сообщил Вильфанд.
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