Экс-главу "Приморкрайстроя" осудили на девять лет за взятку

ВЛАДИВОСТОК, 26 дек - РИА Новости. Бывший директор "Приморкрайстроя" осужден на девять лет колонии строгого режима за получение взятки на строительстве микрорайона для военных во Бывший директор "Приморкрайстроя" осужден на девять лет колонии строгого режима за получение взятки на строительстве микрорайона для военных во Владивостоке , сообщает Генпрокуратура.

В 2016 году краевое СУСК сообщало, что возбуждено уголовное дело в отношении директора казенного предприятия "Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края" Игоря Сологуба. Его подозревали в получении взятки на строительстве микрорайона для военных во Владивостоке.

"Советский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора казенного предприятия Приморского края "Приморкрайстрой". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что фигурант получил от коммерческого директора строительной компании, действовавшего в рамках федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", 2 миллиона рублей - часть заранее оговоренной суммы взятки в 9 миллионов рублей.

За это фигурант должен был оплатить выполненные компанией взяткодателя работы на объекте "Строительство жилых домов в г. Владивостоке. Жилой район "Снеговая Падь". Комплекс Д".