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Экс-главу "Приморкрайстроя" осудили на девять лет за взятку
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РИА Новости

Экс-главу "Приморкрайстроя" осудили на девять лет за взятку

03:22 26.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Молоток судьи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 дек - РИА Новости. Бывший директор "Приморкрайстроя" осужден на девять лет колонии строгого режима за получение взятки на строительстве микрорайона для военных во Владивостоке, сообщает Генпрокуратура.
В 2016 году краевое СУСК сообщало, что возбуждено уголовное дело в отношении директора казенного предприятия "Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края" Игоря Сологуба. Его подозревали в получении взятки на строительстве микрорайона для военных во Владивостоке.
"Советский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора казенного предприятия Приморского края "Приморкрайстрой". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
В суде установлено, что фигурант получил от коммерческого директора строительной компании, действовавшего в рамках федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", 2 миллиона рублей - часть заранее оговоренной суммы взятки в 9 миллионов рублей.
За это фигурант должен был оплатить выполненные компанией взяткодателя работы на объекте "Строительство жилых домов в г. Владивостоке. Жилой район "Снеговая Падь". Комплекс Д".
"Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд приговорил его к 9 годам лишения свободы со штрафом в размере 45 миллионов рублей. Местом отбывания наказания определена исправительная колония строго режима. Приговор в законную силу не вступил", - сообщает генпрокуратура.
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