Скворцова ответила на критику Голиковой оптимизации здравоохранения

Скворцова согласилась со словами Голиковой о том, что регионы провели программу по-разному. Министр отметила, что изначально Минздрав поставил ряд определенных условий, в том числе недопустимость закрытия детских отделений, отделений скорой помощи, а также единственных медицинских организаций на территории.

По ее словам, во время проведения регионами соответствующих мероприятий в некоторых из них наблюдались определенные несовершенства в работе, в связи с чем проводилась серьезная разъяснительная работа.

Министр указала, что лично посещала регионы, кроме того, в субъекты многократно выезжали представители Минздрава. Скворцова указала, что нельзя согласиться с утверждением, что качество и доступность медицины снизились, так как в этом случае не удалось бы обеспечить рост продолжительности жизни на 5,6 года за последний период времени.

Мнение вице-премьера Голиковой

Ранее Голикова заявила в эфире телеканала "Россия 1", что оптимизация здравоохранения в регионах была проведена ужасно. "И качество, и доступность услуг<...> резко ухудшилась", — сказала вице-премьер.

При этом Голикова указала, что сложно сказать, чья это вина. "Я думаю, что здесь виноваты все: и центр, и регионы", — добавила она. При этом вице-премьер также призвала думать о том, как исправить ситуацию.

Выполнение ключевых параметров четырех нацпроектов

В среду на совете при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам Голикова заявила о выполнении ключевых параметров нацпроектов "Наука", "Образование", Здравоохранение" и "Демография".

"Все ключевые параметры четырех курируемых мной нацпроектов выполнены, но есть сложности, выявившиеся, в том числе, в ходе практической работы", - отметила вице-премьер.