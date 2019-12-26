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2019-12-26T01:28+0300
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Скворцова ответила на критику Голиковой оптимизации здравоохранения
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РИА Новости

Скворцова ответила на критику Голиковой оптимизации здравоохранения

01:28 26.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения Вероника Скворцова
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр здравоохранения Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.
Скворцова согласилась со словами Голиковой о том, что регионы провели программу по-разному. Министр отметила, что изначально Минздрав поставил ряд определенных условий, в том числе недопустимость закрытия детских отделений, отделений скорой помощи, а также единственных медицинских организаций на территории.
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По ее словам, во время проведения регионами соответствующих мероприятий в некоторых из них наблюдались определенные несовершенства в работе, в связи с чем проводилась серьезная разъяснительная работа.
Министр указала, что лично посещала регионы, кроме того, в субъекты многократно выезжали представители Минздрава. Скворцова указала, что нельзя согласиться с утверждением, что качество и доступность медицины снизились, так как в этом случае не удалось бы обеспечить рост продолжительности жизни на 5,6 года за последний период времени.

Мнение вице-премьера Голиковой

Ранее Голикова заявила в эфире телеканала "Россия 1", что оптимизация здравоохранения в регионах была проведена ужасно. "И качество, и доступность услуг<...> резко ухудшилась", — сказала вице-премьер.
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При этом Голикова указала, что сложно сказать, чья это вина. "Я думаю, что здесь виноваты все: и центр, и регионы", — добавила она. При этом вице-премьер также призвала думать о том, как исправить ситуацию.

Выполнение ключевых параметров четырех нацпроектов

В среду на совете при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам Голикова заявила о выполнении ключевых параметров нацпроектов "Наука", "Образование", Здравоохранение" и "Демография".
"Все ключевые параметры четырех курируемых мной нацпроектов выполнены, но есть сложности, выявившиеся, в том числе, в ходе практической работы", - отметила вице-премьер.
Она указала, что в рамках проектов не удалось добиться запланированного темпа снижения смертности, однако за 11 месяцев 2019 года, по предварительным данным, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года смертность населения сократилась на 29 тысяч человек.
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