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ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают политиком года
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РИА Новости

ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают политиком года

01:08 26.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Почти половина россиян назвали политиком года президента России Владимира Путина, пригласить его к себе на празднование Нового года готовы были бы 22% граждан РФ, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
По данным опроса, 46% россиян назвали Путина политиком года. Глава МИД РФ Сергей Лавров стал политиком года для 15% россиян, а для 10% - министр обороны России Сергей Шойгу. Имя лидера ЛДПР Владимира Жириновского назвали 7% опрошенных, а премьер-министра РФ Дмитрия Медведева - 6%. 39% россиян затруднились ответить на данный вопрос.
В ходе опроса респондентам также был задан вопрос о том, кого из политиков они пригласили бы к себе за новогодний стол. Почти половина россиян (47%) заявили, что не пригласили бы никого из политических деятелей. 22% опрошенных сказали, что готовы были бы пригласить на празднование Путина, 12% -  Жириновского, а 4% - Медведева.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в ноябре— декабре 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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"Общественные мнения"ВЦИОМСергей ЛавровВладимир ПутинСергей ШойгуРоссияОбщество
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