ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают политиком года

По данным опроса, 46% россиян назвали Путина политиком года. Глава МИД РФ Сергей Лавров стал политиком года для 15% россиян, а для 10% - министр обороны России Сергей Шойгу. Имя лидера ЛДПР Владимира Жириновского назвали 7% опрошенных, а премьер-министра РФ Дмитрия Медведева - 6%. 39% россиян затруднились ответить на данный вопрос.

В ходе опроса респондентам также был задан вопрос о том, кого из политиков они пригласили бы к себе за новогодний стол. Почти половина россиян (47%) заявили, что не пригласили бы никого из политических деятелей. 22% опрошенных сказали, что готовы были бы пригласить на празднование Путина, 12% - Жириновского, а 4% - Медведева.