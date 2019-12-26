У покупателей нет претензий к качеству российской нефти, заявил Новак

"Я в целом не вижу каких-то претензий к нашей нефти. Мы являемся крупнейшими поставщиками, наша нефть качественная, ее с удовольствием покупают, спрос не упал. Дифференциал между Urals и Brent также находится в пределах нормальных диапазонов", - сказал Новак в интервью газете РБК , отвечая на вопрос о возможном отказе трейдеров от партий российской нефти в Усть-Луге.

"У меня нет информации о том, что кто-то отказывается от партий нашей нефти. Качество сырья в Усть-Луге соответствует нормам", - добавил Новак.

В конце апреля 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье, в результате чего прокачка была приостановлена. В полном объеме поставки по нефтепроводу возобновились с 1 июля. "Транснефть" зарезервировала для выплаты компенсаций из-за загрязнения нефти в "Дружбе" 23 миллиарда рублей. В начале декабря первый вице-президент нефтепроводной госмонополии Максим Гришанин говорил, что "Транснефть" к середине 2020 года завершит оценку своих затрат из-за ЧП на трубопроводе "Дружба".