Китай давит мир интеллектом

Давно подмечено и сказано, что в Китае перестали мерить успех одними лишь цифрами годового прироста ВВП. Таких цифр за 2019-й еще нет, но, похоже, что, несмотря на масштабную экономическую войну с США , пять-шесть процентов роста у КНР будет и в этом году, и в следующем.

Однако успех для целой страны — это сегодня нечто более человеческое и конкретное, чем ВВП всего Китая. Это, например, вот что: 10 996 юаней в месяц , или 1568 долларов. Такова средняя зарплата китайца, получившего образование за рубежом и только что вернувшегося работать домой.

И тут же приводятся общие цифры: всего с 1978-го по 2018 год за рубежом выучились 4,3 миллиона человек, вернулись домой 3,6 миллиона (84%). Называются и мотивы выезда за рубеж. "Получить хорошее образование" — второй по популярности ответ. На первом месте — "хотелось посмотреть мир, всякую экзотику".

Что ж, посмотрели, вернулись, работают.

Есть еще такая приятная штука, как престиж страны в целом. Более половины опрошенных в 17 странах считают, что образ Китая в мире в целом заметно улучшился в последние годы, прежде всего благодаря технологическим и прочим экономическим достижениям страны.

Заметим, что опрос (организован журналом Global Times с опорой на местные социологические службы) проводился и в США, и в России, а также в Великобритании, Франции, Японии, Египте и т. д. Вопрос задавался хитрым образом: не "Как вы стали относиться к Китаю?", а "как мир в целом" сейчас мыслит.

И вот в США более трети опрошенных констатируют — нравится им это или нет, что улучшение китайского образа налицо, 14,5% считают, что образ потускнел, а прочие находятся в недоумении.

Притом что американская медиасфера Китай в последнее время описывает примерно так же, как и Россию. То есть в обоих случаях — ужас без конца. И если спросить американца, хорошие ли это страны, — это одна история. Но совсем другая состоит в том, что образ азиатского гиганта в мире в целом становится все светлее, и указанный процент людей в США этого просто не могут не признать.

Ну а в прочих странах огорчаться по поводу престижа Китая незачем, и, например, опрошенные россияне всего лишь признают реальность (76,8%), а именно — что Китай стал влиятельнее. Похожий ответ у египтян (79,2%).

Отметим еще раз: причины роста престижа Пекина на мировой арене — технологические (и в целом экономические) прежде всего. И вот еще новость из серии "хороший был год": в 2019-м в Тяньцзине изобрели интерфейс для связи человеческого мозга с компьютером, помогающий печатать текст силой мысли — без рук

Сделали это, подключив сигнал обычного электроэнцефалографа, фиксирующего деятельность мозга, к системе, предлагающей на выбор всякие знаки на экране. А знаки — это, между прочим, иероглифы (которых в Китае тысяч 50, но даже грамотному человеку хватает менее десяти тысяч). Усилием мозга вы выбираете нужный, и дальше включается автоподсказка… В общем, рекорд — 69 знаков в минуту, это быстрее, чем работать руками.

Пока что это система, ориентированная на разные медицинские ситуации, что с ней будет дальше — непонятно.

Интересно, приложили ли к этой истории руку те возвращенцы из зарубежных вузов, которые вернулись откуда-то и получают те самые средние 10 996 юаней в месяц, или это выпускники чисто местные. Хотя на престиж страны это в любом случае влияет хорошо.

В истории с влиянием есть сильный идеологический компонент. Стало уже общим местом говорить, что главное, за что средний западник должен ненавидеть Китай, — это не какая-то агрессивная политика во внешнем мире (чего нет, того нет), не давление, не воздействие на прочие страны. А сам факт существования системы (экономической и политической), которая выглядит не западным образом, но предельно успешна. Это какая-то особая форма капитализма, при которой все работает. Или, если хотите, странный гибрид госкапитализма со свободой предпринимательства (идеологи, особенно в России, яростно спорят, как это называть, а также левая ли это идея или правая).

В реальной жизни это выглядит вот как: англичанин публикует в китайских СМИ свой сравнительный анализ организации системы железных дорог в двух странах. А именно: с 80-х годов в Великобритании на дорогах работает доктрина частной инициативы без государственного вмешательства. Железнодорожное хозяйство разбито на несколько конкурирующих компаний, госсубсидии там не прослеживаются. (Это сильно напоминает единую энергетическую политику Евросоюза , где тоже создается искусственная конкуренция нескольких компаний).

Результат — некоторые из этих компаний до сих пор эксплуатируют вагоны, оставшиеся с тех самых 80-х годов. Дороговизна дикая, дешевле долететь до соседнего города по воздуху, причем дешевле фунтов этак на триста. При этом поезда забиты, и купленный билет не гарантирует, что найдется сиденье.

А Китай с его небританскими расстояниями создал — начиная с тех же 80-х — систему скоростных поездов, в том числе уже на местных технологиях. Да, она субсидируется, но не ведут ли эти субсидии к общим быстрым темпам развития экономики в целом?