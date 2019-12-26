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Культура
2019-12-26T00:19+0300
https://ria.ru/20191226/1562822996.html
Ким Кардашьян подарила шестилетней дочери пиджак Майкла Джексона
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РИА Новости

Ким Кардашьян подарила шестилетней дочери пиджак Майкла Джексона

00:19 26.12.2019
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцАмериканская модель, актриса Ким Кардашьян во время форума Всемирного конгресса информационных технологий в Ереване
Американская модель, актриса Ким Кардашьян во время форума Всемирного конгресса информационных технологий в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян вместе с мужем рэпером Канье Уэстом подарила старшей дочери Норт на Рождество пиджак музыканта Майкла Джексона, о чем сообщила в сторис инстаграма.
© РИА НовостиПиджак Майкла Джексона. Фотография из сторис инстаграма Ким Кардашьян
Пиджак Майкла Джексона. Фотография из сторис инстаграма Ким Кардашьян
© РИА Новости
Пиджак Майкла Джексона. Фотография из сторис инстаграма Ким Кардашьян

"Мы с Канье подарили Норт пиджак, в котором Майкл Джексон был на 65-летии Элизабет Тейлор, — рассказала Кардашьян, — Она у нас его большая поклонница, поэтому знали, что ей понравится такой сюрприз".

Звезда реалити-шоу уточнила, что бархатный пиджак они купили в октябре на аукционе Julien's Auctions.

"Мы приобрели эту вещь, чтобы она могла ее носить. Сейчас рукава наполовину завернуты, поэтому когда она вырастет, их можно будет распустить", — объяснила Ким.

Стоимость лота составила более 65 тысяч долларов, сообщает Daily Mail, но имя покупателя до того было неизвестно.
© РИА НовостиКим Кардашьян сторис инстаграма Майкл Джексон и Элизабет Тейлор
Ким Кардашьян сторис инстаграма Майкл Джексон и Элизабет Тейлор
© РИА Новости
Ким Кардашьян сторис инстаграма Майкл Джексон и Элизабет Тейлор
В этот же день с молотка был продан кардиган фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна за рекордные 334 тысячи долларов.
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