Ким Кардашьян подарила шестилетней дочери пиджак Майкла Джексона

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян вместе с мужем рэпером Канье Уэстом подарила старшей дочери Норт на Рождество пиджак музыканта Майкла Джексона, о чем сообщила в сторис инстаграма.
Пиджак Майкла Джексона. Фотография из сторис инстаграма Ким Кардашьян
"Мы с Канье подарили Норт пиджак, в котором Майкл Джексон был на 65-летии Элизабет Тейлор, — рассказала Кардашьян, — Она у нас его большая поклонница, поэтому знали, что ей понравится такой сюрприз".
Звезда реалити-шоу уточнила, что бархатный пиджак они купили в октябре на аукционе Julien's Auctions.
"Мы приобрели эту вещь, чтобы она могла ее носить. Сейчас рукава наполовину завернуты, поэтому когда она вырастет, их можно будет распустить", — объяснила Ким.
Стоимость лота составила более 65 тысяч долларов, сообщает Daily Mail, но имя покупателя до того было неизвестно.
Ким Кардашьян сторис инстаграма Майкл Джексон и Элизабет Тейлор
В этот же день с молотка был продан кардиган фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна за рекордные 334 тысячи долларов.