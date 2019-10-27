В Нью-Йорке кардиган Кобейна ушел с молотка за 334 тысячи долларов

Юрий Грымов: Nirvana, любовь, Кобейн Спектакль Nirvana в театре "Модерн" стал сентябрьским откровением для столичных театралов и сюрпризом для неформалов всех мастей. О Курте Кобейне в жизни и на сцене в интервью радио Sputnik рассказал режиссер театра и кино Юрий Грымов.