В Мордовии отремонтировали около 150 км дорог в 2019 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек — РИА Новости. Около 150 километров дорог было отремонтировано в Мордовии по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году, заявил глава республики Владимир Волков.
Глава Мордовии подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы жителей региона в эфире телеканала "Народное телевидение Мордовии".
"Работа по нацпроектам видна невооруженным глазом. Наверное, самым заметным для людей является нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Во многих районах республики количество отремонтированных дорог в этом году превышает объемы сделанного за предыдущую пятилетку. Всего это около 150 километров, а до 2024 года будет отремонтировано более 1100 километров дорог", - заявил Волков.
По его словам, власти региона учитывают мнение людей и стараются ремонтировать самые проблемные дороги, на которые поступало больше всего нареканий жителей. Так, в Саранске в 2019 году отремонтировано 13 самых проблемных участков.
Глава Мордовии признал, что в течение года возникало много сложностей, связанных с ремонтом объектов дорожной и коммунальной инфраструктуры, прежде всего, в городе Саранске. В частности, это касается капитального ремонта трех транспортных объектов на Северо-Восточном шоссе в Саранске - двух путепроводов через железную дорогу и моста через реку Инсар.
"Причина задержки – в объективных условиях. Два моста уже практически завершены. А вот с третьим мостом в этом году завершить работы не получится, потому что путепровод расположен над железнодорожными путями. Там есть возможность работать только тогда, когда РЖД дают "окно" – один-два часа в день. Это задержит ввод в эксплуатацию этого моста и открытие всего участка дороги в целом до весны 2020 года", - объяснил Волков.
Он сообщил, что мост будет готов до того, как сойдет последний снег в марте, асфальт можно будет укладывать с приходом сухой благоприятной погоды в апреле 2020 года. "Поставлена задача завершить все работы и открыть движение к 9 мая 2020 года", - подчеркнул глава Мордовии.