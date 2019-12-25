В Мордовии отремонтировали около 150 км дорог в 2019 году

"Причина задержки – в объективных условиях. Два моста уже практически завершены. А вот с третьим мостом в этом году завершить работы не получится, потому что путепровод расположен над железнодорожными путями. Там есть возможность работать только тогда, когда РЖД дают "окно" – один-два часа в день. Это задержит ввод в эксплуатацию этого моста и открытие всего участка дороги в целом до весны 2020 года", - объяснил Волков.