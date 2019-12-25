В России прокомментировали уголовное дело Киева из-за поездов в Крым

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Политики и эксперты прокомментировали уголовное дело, которое украинская прокуратура возбудила после прибытия российского поезда в Политики и эксперты прокомментировали уголовное дело, которое украинская прокуратура возбудила после прибытия российского поезда в Крым . Как считают в Совфеде , действия Киева ничтожны с юридической точки зрения и не приведут ни к каким реальным последствиям. В свою очередь, в Госдуме призвали не реагировать на инсинуации украинских чиновников. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

"Бессмысленно и негуманно"

Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева назвала реакцию Киева на запуск поездов бессмысленной и негуманной.

"Люди в Крыму и Севастополе на протяжении долгих лет были лишены нормального средства передвижения, которым человечество пользуется уже два века", — заявила она РИА Новости.

Как считает Алтабаева, киевским властям лучше заняться наведением порядка внутри страны.

"Реальность и юридический факт"

В свою очередь, член международного комитета Совфеда Олег Морозов подчеркнул, что работа Крымского моста никак не зависит от позиции Киева по этому вопросу.

"Мост и дорога будут функционировать, даже если (президент Украины Владимир) Зеленский станет через пять лет президентом Эстонии", — сказал он.

По его словам, Киев может сколько угодно "надувать щеки", но из-за этого ситуация никак не поменяется. Морозов отметил, что Крымский мост — реальность и юридический факт.

Поезда все равно идут

Как заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев , "бессмысленные заявления" украинских властей никак не влияют на российские планы по развитию экономики и инфраструктуры полуострова.

"В данном случае наиболее применима известная пословица "Собака лает, а караван идет", — считает он.

Бахарев добавил, что в этой ситуации выражение можно перефразировать: "Собака лает, а поезда идут".

"Киев раздражает наш успех"

По мнению главы крымского парламента Владимира Константинова , действия Киева после запуска поездов на полуостров неадекватны.

"Им больше ничего не остается делать, так как они понимают, что Крым утерян навсегда. Все, что происходит в Крыму, их раздражает, и ничего они с этим сделать не могут", — высказался он.

Константинов пояснил, что Украина недовольна не самим фактом запуска поездов, а свидетельством успеха России в развитии инфраструктуры полуострова.

"На фоне того негатива, который происходит в самой Украине, позитивная информация, которая идет с Крыма, она, конечно, всячески украинскими властями торпедируется, чтобы люди не знали, что здесь происходит", — заметил собеседник агентства.

Перспективы отсутствуют

В свою очередь, адвокат Максим Могильницкий подчеркнул, что перспектив у возбужденного уголовного дела не существует.

Он пояснил, что многие граждане Украины путешествуют в Крым либо по мосту, либо самолетами, а потому существующая в стране система ответственности за пересечение государственной границы "в неположенных местах" негативно отразится на самих украинцах.

"Уголовная ответственность наступает тогда, когда есть признаки угрозы интересам Украины или какой-то другой ущерб. Сложно усмотреть какой-то урон интересам государства в связи с приездом поезда через Крымский мост", — сказал РИА Новости Крым

Могильницкий добавил, что если украинская прокуратура будет возбуждать уголовные дела из-за каждого поезда в Крым, то просто не справится с таким объемом работы.

"Сколько поездов будет пересекать Керченский пролив? 25? 15? 20? Дела тоже с такой скоростью будут возбуждать? Чем активнее прокуратура будет работать, тем абсурднее будет все это выглядеть", — заключил он.

Запуск поездов в Крым

В понедельник президент России Владимир Путин открыл железнодорожную часть Крымского моста и лично проехал по нему в кабине машиниста. После этого глава государства дал команду к отправлению первого пассажирского поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь. Ранним утром 25 декабря состав встретили в Крыму.

Мост через Керченский пролив соединил Крым и Краснодарский край. Он стал самым протяженным в России — длина сооружения составила 19 километров. Автомобильное движение по нему началось в мае 2018 года — на семь месяцев раньше запланированного срока.