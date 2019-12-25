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В России прокомментировали уголовное дело Киева из-за поездов в Крым
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РИА Новости

В России прокомментировали уголовное дело Киева из-за поездов в Крым

23:24 25.12.2019 (обновлено: 23:31 25.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПоезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Политики и эксперты прокомментировали уголовное дело, которое украинская прокуратура возбудила после прибытия российского поезда в Крым. Как считают в Совфеде, действия Киева ничтожны с юридической точки зрения и не приведут ни к каким реальным последствиям. В свою очередь, в Госдуме призвали не реагировать на инсинуации украинских чиновников. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

"Бессмысленно и негуманно"

Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева назвала реакцию Киева на запуск поездов бессмысленной и негуманной.
"Люди в Крыму и Севастополе на протяжении долгих лет были лишены нормального средства передвижения, которым человечество пользуется уже два века", — заявила она РИА Новости.
Как считает Алтабаева, киевским властям лучше заняться наведением порядка внутри страны.
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
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Поклонская прокомментировала уголовное дело из-за поездов в Крым

"Реальность и юридический факт"

В свою очередь, член международного комитета Совфеда Олег Морозов подчеркнул, что работа Крымского моста никак не зависит от позиции Киева по этому вопросу.
"Мост и дорога будут функционировать, даже если (президент Украины Владимир) Зеленский станет через пять лет президентом Эстонии", — сказал он.
По его словам, Киев может сколько угодно "надувать щеки", но из-за этого ситуация никак не поменяется. Морозов отметил, что Крымский мост — реальность и юридический факт.
Первый пассажирский поезд прошел по Крымскому мосту
Вчера, 04:39
Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту

Поезда все равно идут

Как заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев, "бессмысленные заявления" украинских властей никак не влияют на российские планы по развитию экономики и инфраструктуры полуострова.
"В данном случае наиболее применима известная пословица "Собака лает, а караван идет", — считает он.
Бахарев добавил, что в этой ситуации выражение можно перефразировать: "Собака лает, а поезда идут".

"Киев раздражает наш успех"

Крымский мост
24 декабря, 08:22
Украинская община заявила, что Крымский мост стал уроком Киеву
По мнению главы крымского парламента Владимира Константинова, действия Киева после запуска поездов на полуостров неадекватны.
"Им больше ничего не остается делать, так как они понимают, что Крым утерян навсегда. Все, что происходит в Крыму, их раздражает, и ничего они с этим сделать не могут", — высказался он.
Константинов пояснил, что Украина недовольна не самим фактом запуска поездов, а свидетельством успеха России в развитии инфраструктуры полуострова.
"На фоне того негатива, который происходит в самой Украине, позитивная информация, которая идет с Крыма, она, конечно, всячески украинскими властями торпедируется, чтобы люди не знали, что здесь происходит", — заметил собеседник агентства.
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Перспективы отсутствуют

В свою очередь, адвокат Максим Могильницкий подчеркнул, что перспектив у возбужденного уголовного дела не существует.
Он пояснил, что многие граждане Украины путешествуют в Крым либо по мосту, либо самолетами, а потому существующая в стране система ответственности за пересечение государственной границы "в неположенных местах" негативно отразится на самих украинцах.
"Уголовная ответственность наступает тогда, когда есть признаки угрозы интересам Украины или какой-то другой ущерб. Сложно усмотреть какой-то урон интересам государства в связи с приездом поезда через Крымский мост", — сказал РИА Новости Крым.
"Красавец, а не мост": Путин открыл движение поездов в Крым
© РИА Новости / Сергей Гунеев

Владимир Путин днем прибыл на вокзальный комплекс железнодорожной станции "Керчь Южная. Новый парк".

Церемония открытия движения по железнодорожной части Крымского моста
1 из 13

Владимир Путин днем прибыл на вокзальный комплекс железнодорожной станции "Керчь Южная. Новый парк".

© РИА Новости / Сергей Гунеев
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Путин проследовал по перрону, зашел в так называемый рельсовый автобус и прошел в кабину машиниста. Поезд начал движение.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра железнодорожной станции Тамань пассажирская после церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив. Справа - министр транспорта Евгений Дитрих
2 из 13

Путин проследовал по перрону, зашел в так называемый рельсовый автобус и прошел в кабину машиниста. Поезд начал движение.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Проехав по железнодорожной части Крымского моста, Путин оценил красоту инженерного сооружения.

Крымский мост через Керченский пролив. 23 декабря 2019
3 из 13

Проехав по железнодорожной части Крымского моста, Путин оценил красоту инженерного сооружения.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

"Красавец, а не мост", — отметил глава государства.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста
4 из 13

"Красавец, а не мост", — отметил глава государства.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский

Президент обратил внимание на то, что поезд движется значительно мягче, чем на автомобильном переходе.

Президент РФ Владимир Путин во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста
5 из 13

Президент обратил внимание на то, что поезд движется значительно мягче, чем на автомобильном переходе.

© РИА Новости / Алексей Никольский
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Путин поблагодарил рабочих, строивших Крымский мост, и оставил им автограф.

Президент РФ Владимир Путин общается с рабочими-мостовиками во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста из Керчи в Тамань
6 из 13

Путин поблагодарил рабочих, строивших Крымский мост, и оставил им автограф.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Гунеев

Трансляция поездки Владимира Путина в кабине машиниста первого рельсового автобуса.

Трансляция поездки президента РФ Владимира Путина в кабине машиниста первого рельсового автобуса перед церемонией открытия движения по железнодорожной части Крымского моста
7 из 13

Трансляция поездки Владимира Путина в кабине машиниста первого рельсового автобуса.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В то же время с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Крым.

Отправление поезда Таврия из Санкт-Петербурга в Крым
8 из 13

В то же время с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Крым.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев

Поезд преодолеет девять областей, три города федерального значения, край, республику, пересечет 118 рек, в том числе Волгу, Оку, Дон и Кубань.

Первый именной состав Таврия, который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь. 23 декабря 2019
9 из 13

Поезд преодолеет девять областей, три города федерального значения, край, республику, пересечет 118 рек, в том числе Волгу, Оку, Дон и Кубань.

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Состав "Таврия" пройдет по Крымскому мосту и возобновит регулярные перевозки между материком и полуостровом, прерванные в 2014 году.

Проверка билетов у пассажиров первого именного состава Таврия, который отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря в 14.00, на Московском вокзале
10 из 13

Состав "Таврия" пройдет по Крымскому мосту и возобновит регулярные перевозки между материком и полуостровом, прерванные в 2014 году.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Путь длиной 2741 километр займет 43 часа.

Проводница проверяет билет у пассажирки в поезде Таврия, следующем по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь
11 из 13

Путь длиной 2741 километр займет 43 часа.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

К началу нового курортного сезона планируется запустить поезда в Крым еще из нескольких регионов.

Отправление поезда Таврия из Санкт-Петербурга в Крым
12 из 13

К началу нового курортного сезона планируется запустить поезда в Крым еще из нескольких регионов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Железнодорожное сообщение сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом.

Первый именной состав Таврия во время отправления от перрона на Московского вокзала из Санкт-Петербурга в Севастополь
13 из 13

Железнодорожное сообщение сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 13

Владимир Путин днем прибыл на вокзальный комплекс железнодорожной станции "Керчь Южная. Новый парк".

© РИА Новости / Сергей Гунеев
2 из 13

Путин проследовал по перрону, зашел в так называемый рельсовый автобус и прошел в кабину машиниста. Поезд начал движение.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 13

Проехав по железнодорожной части Крымского моста, Путин оценил красоту инженерного сооружения.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
4 из 13

"Красавец, а не мост", — отметил глава государства.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
5 из 13

Президент обратил внимание на то, что поезд движется значительно мягче, чем на автомобильном переходе.

© РИА Новости / Алексей Никольский
6 из 13

Путин поблагодарил рабочих, строивших Крымский мост, и оставил им автограф.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
7 из 13

Трансляция поездки Владимира Путина в кабине машиниста первого рельсового автобуса.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
8 из 13

В то же время с Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Крым.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
9 из 13

Поезд преодолеет девять областей, три города федерального значения, край, республику, пересечет 118 рек, в том числе Волгу, Оку, Дон и Кубань.

© РИА Новости / Алексей Даничев
10 из 13

Состав "Таврия" пройдет по Крымскому мосту и возобновит регулярные перевозки между материком и полуостровом, прерванные в 2014 году.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
11 из 13

Путь длиной 2741 километр займет 43 часа.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
12 из 13

К началу нового курортного сезона планируется запустить поезда в Крым еще из нескольких регионов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
13 из 13

Железнодорожное сообщение сделает полуостров полноценным круглогодичным курортом.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Могильницкий добавил, что если украинская прокуратура будет возбуждать уголовные дела из-за каждого поезда в Крым, то просто не справится с таким объемом работы.
"Сколько поездов будет пересекать Керченский пролив? 25? 15? 20? Дела тоже с такой скоростью будут возбуждать? Чем активнее прокуратура будет работать, тем абсурднее будет все это выглядеть", — заключил он.

Запуск поездов в Крым

В понедельник президент России Владимир Путин открыл железнодорожную часть Крымского моста и лично проехал по нему в кабине машиниста. После этого глава государства дал команду к отправлению первого пассажирского поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь. Ранним утром 25 декабря состав встретили в Крыму.
Мост через Керченский пролив соединил Крым и Краснодарский край. Он стал самым протяженным в России — длина сооружения составила 19 километров. Автомобильное движение по нему началось в мае 2018 года — на семь месяцев раньше запланированного срока.
Грузовое железнодорожное сообщение планируется запустить с 1 июля 2020 года.
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
23 декабря, 00:02
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
109160204
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Крымский мостЕкатерина АлтабаеваКонстантин БахаревВладимир КонстантиновОлег МорозовСовет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинКрымРоссияУкраинаВ мире
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