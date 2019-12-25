Мордовия получит на нацпроекты в 1,5 раза больше средств, чем на ЧМ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек — РИА Новости. Мордовия в течение пяти лет получит в 1,5 раза больше средств на реализацию нацпроектов , чем было выделено на подготовку региона к чемпионату мира по футболу, заявил глава республики Владимир Волков

Глава Мордовии подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы жителей региона в эфире телеканала "Народное телевидение Мордовии".

"На реализацию нацпроектов в 2019 году в Мордовии направлено свыше 11 миллиардов рублей. Деньги идут на решение социально-значимых вопросов. Особенно радуют результаты работы строителей. Объемы введенного жилья увеличились на 13%. Было много разговоров, что после чемпионата мира по футболу наша стройка встанет. Но реальные результаты работы доказывают обратное. Нашим строителям в этом году удалось превзойти уровень 2017 года, когда у нас шла самая активная стадия подготовки к чемпионату", - сказал Волков.

Он подчеркнул, что в отличие от грандиозных строек объектов к ЧМ, в 2019 году в Мордовии возводили небольшие объекты, но их было много.

"Мы построили шесть детских садов, две школы, сдаем детскую больницу на Химмаше, взрослую – в Юбилейном, завершается строительство онкологического диспансера, начали ряд других строек. Объемы строительства благодаря нацпроектам будут расти. Мы на строительство объектов, согласно нацпроектам, привлечем 56 миллиардов рублей до 2024 года. Для сравнения - при подготовке к ЧМ мы из федерального бюджета получили 36 миллиардов рублей. То есть в течение пяти лет Мордовия в рамках нацпроектов получит из федерального бюджета в полтора раза больше средств, чем было вложено в развитие республики к чемпионату мира по футболу", - заявил глава Мордовии.