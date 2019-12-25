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Республика Мордовия
Республика Мордовия
2019-12-25T22:52+0300
https://ria.ru/20191225/1562856965.html
Мордовия получит на нацпроекты в 1,5 раза больше средств, чем на ЧМ
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/78913/74/789137404_0:25:2873:1641_1036x0_80_0_0_6df8c39b94dd5d018cc5ffbf09681a58.jpg
РИА Новости

Мордовия получит на нацпроекты в 1,5 раза больше средств, чем на ЧМ

22:52 25.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Мордовии Владимир Волков
Глава Мордовии Владимир Волков
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек — РИА Новости. Мордовия в течение пяти лет получит в 1,5 раза больше средств на реализацию нацпроектов, чем было выделено на подготовку региона к чемпионату мира по футболу, заявил глава республики Владимир Волков.
Глава Мордовии подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы жителей региона в эфире телеканала "Народное телевидение Мордовии".
"На реализацию нацпроектов в 2019 году в Мордовии направлено свыше 11 миллиардов рублей. Деньги идут на решение социально-значимых вопросов. Особенно радуют результаты работы строителей. Объемы введенного жилья увеличились на 13%. Было много разговоров, что после чемпионата мира по футболу наша стройка встанет. Но реальные результаты работы доказывают обратное. Нашим строителям в этом году удалось превзойти уровень 2017 года, когда у нас шла самая активная стадия подготовки к чемпионату", - сказал Волков.
Он подчеркнул, что в отличие от грандиозных строек объектов к ЧМ, в 2019 году в Мордовии возводили небольшие объекты, но их было много.
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"Мы построили шесть детских садов, две школы, сдаем детскую больницу на Химмаше, взрослую – в Юбилейном, завершается строительство онкологического диспансера, начали ряд других строек. Объемы строительства благодаря нацпроектам будут расти. Мы на строительство объектов, согласно нацпроектам, привлечем 56 миллиардов рублей до 2024 года. Для сравнения - при подготовке к ЧМ мы из федерального бюджета получили 36 миллиардов рублей. То есть в течение пяти лет Мордовия в рамках нацпроектов получит из федерального бюджета в полтора раза больше средств, чем было вложено в развитие республики к чемпионату мира по футболу", - заявил глава Мордовии.

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Республика МордовияМордовияНацпроектыВладимир Волков (политик)
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