В Мордовии рост промышленного производства в 2019 году составил 4%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек — РИА Новости. Рост промышленного производства в Рост промышленного производства в Мордовии в 2019 году составил 4%, в сельском хозяйстве – 8%, заявил глава республики Владимир Волков

Глава Мордовии подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы жителей региона в эфире телеканала "Народное телевидение Мордовии".

"Две тысячи девятнадцатый год стал для Мордовии довольно сложным. Республика столкнулась с серьезными финансовыми трудностями: в течение года нам пришлось направить на погашение регионального долга перед федеральным бюджетом около 5 миллиардов рублей. Но несмотря на это, в целом мы отработали этот год очень достойно. Так, рост промышленного производства в Мордовии в этом году один из самых высоких за последнее время – 4%, индекс промышленного производства – 10%, объемы реализации увеличились на 18%", - сказал глава республики.

Он отметил, что ряд промышленных предприятий республики в этом году запустили новые производства, которым требуются квалифицированные рабочие и где сотрудники получают достойную зарплату. Так, холдинг "РМ Рейл" возобновил работу саранской площадки, где открыто крупное производство вагонов из алюминия. 500 человек получили рабочие места, отметил Волков.

"В сельском хозяйстве Мордовии отмечается рост 8%. Мы получили больше мяса, молока. Это с учетом того, что Мордовия и так является одним из лидеров в стране по производству мяса, молока и яиц. Большими темпами росла зарплата в сельском хозяйстве, которая уже приблизилась к зарплате в промышленности, это очень важно. Открыты новые производства, расширятся ассортимент продукции. Задачи, поставленные в послании президента, аграрии выполнили", - резюмировал Волков.