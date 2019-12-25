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Республика Мордовия
Республика Мордовия
2019-12-25T22:19+0300
https://ria.ru/20191225/1562856548.html
В Мордовии рост промышленного производства в 2019 году составил 4%
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РИА Новости

В Мордовии рост промышленного производства в 2019 году составил 4%

22:19 25.12.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлава Республики Мордовия Владимир Волков
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
© РИА Новости / Александр Астафьев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек — РИА Новости. Рост промышленного производства в Мордовии в 2019 году составил 4%, в сельском хозяйстве – 8%, заявил глава республики Владимир Волков.
Глава Мордовии подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы жителей региона в эфире телеканала "Народное телевидение Мордовии".
"Две тысячи девятнадцатый год стал для Мордовии довольно сложным. Республика столкнулась с серьезными финансовыми трудностями: в течение года нам пришлось направить на погашение регионального долга перед федеральным бюджетом около 5 миллиардов рублей. Но несмотря на это, в целом мы отработали этот год очень достойно. Так, рост промышленного производства в Мордовии в этом году один из самых высоких за последнее время – 4%, индекс промышленного производства – 10%, объемы реализации увеличились на 18%", - сказал глава республики.
Он отметил, что ряд промышленных предприятий республики в этом году запустили новые производства, которым требуются квалифицированные рабочие и где сотрудники получают достойную зарплату. Так, холдинг "РМ Рейл" возобновил работу саранской площадки, где открыто крупное производство вагонов из алюминия. 500 человек получили рабочие места, отметил Волков.
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"В сельском хозяйстве Мордовии отмечается рост 8%. Мы получили больше мяса, молока. Это с учетом того, что Мордовия и так является одним из лидеров в стране по производству мяса, молока и яиц. Большими темпами росла зарплата в сельском хозяйстве, которая уже приблизилась к зарплате в промышленности, это очень важно. Открыты новые производства, расширятся ассортимент продукции. Задачи, поставленные в послании президента, аграрии выполнили", - резюмировал Волков.

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Республика МордовияМордовияВладимир Волков (политик)Экономика
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