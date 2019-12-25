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Шойгу назвал сроки создания системы военных госпиталей
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РИА Новости

Шойгу назвал сроки создания системы военных госпиталей

22:10 25.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Минобороны до 2025 года завершит создание системы из 155 военных госпиталей, включая медицинские учреждения в удаленных регионах, заявил на заседании общественного совета при Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.
"Нам осталось построить 22 госпиталя из 155. Строятся современные медицинские учреждения. Некоторые из них будут построены в регионах, где только военные врачи могут оказать квалифицированную медицинскую помощь", - заявил Шойгу.
Министр обороны добавил, что военные госпитали будут ориентированы на военнослужащих, членов их семей и военных пенсионеров.
Министр обороны России Сергей Шойгу
Вчера, 20:04
Шойгу заявил о восстановлении системы подготовки офицерского состава
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуБезопасностьВ мире
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