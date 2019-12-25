Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T21:50+0300
https://ria.ru/20191225/1562855729.html
Юристы не нашли логики в судебных актах о взыскании морального вреда
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/82755/53/827555398_0:250:2756:1800_1036x0_80_0_0_466418a2e7b9942aa5c0a6977a7015b8.jpg
РИА Новости

Юристы не нашли логики в судебных актах о взыскании морального вреда

21:50 25.12.2019
794
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСудейский молоток
Судейский молоток
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Комиссия Ассоциация юристов России (АЮР) проанализировала вынесенные в 2019 году судебные акты о взыскании морального вреда и пришла к выводу об отсутствии логики при определении размера компенсации: одинаковые суммы присуждались, в частности, за травмы домашнего животного и за утрату родственника, говорится в сообщении АЮР.
Тимирязевский суд Москвы, отмечает комиссия АЮР по вопросам определения размеров компенсации морального вреда, взыскал 10 тысяч рублей в пользу хозяина кота породы мейн-кун, которому во время стрижки сотрудники салона повредили лапы. Коту пришлось делать операцию, но в итоге он все равно не может опираться на задние конечности.
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
5 декабря, 09:46
Житель Новосибирска отсудил компенсацию за мат на концерте Шнурова
Такую же сумму компенсации морального вреда – 10 тысяч рублей - Ростовский областной суд присудил в пользу брата и сестры погибшего от наезда поезда жителя Дагестана. Причем облсуд, подчеркнув, что жизнь человека и его права являются основной ценностью правового государства и цивилизованного общества, вдвое увеличил размер компенсации, присужденной первой инстанцией – Пролетарским райсудом Ростова-на-Дону.
По 5 тысяч рублей присудили суды в Нижегородской области и Республике Коми электромонтеру школы, сорвавшемуся со стремянки и получившему сложный перелом плеча, который повлек 30% утраты трудоспособности, и родителям девочки, получившей перелом позвоночника в танцевальном кружке из-за ненадлежащего контроля педагогов, после чего ребенок провел в больнице три недели.
Жако
20 ноября, 15:31
Москвич отсудил 140 тысяч рублей у торговца, продавшего больного попугая
По данным АЮР, максимальную компенсацию в 2019 году - 10 миллионов рублей - взыскал Мособлсуд по гражданскому иску в рамках уголовного дела в пользу вдовы убитого. С целью завладения объектами недвижимости потерпевшего злоумышленники осуществили захват, удержание и убийство человека. Вдова предъявила требование о выплате 18 миллионов рублей компенсации морального вреда в связи со смертью мужа, но суд удовлетворил требования частично, поделив сумму на пятерых соучастников.
По словам адвоката Ирины Фаст, председателяь комиссии АЮР, рекордной в России остается взысканная в 2014 году Санкт-Петербургским судом сумма в 15 миллионов рублей за врачебную ошибку при родах, повлекшую инвалидность и смерть ребенка. "Как видим из примеров, разница между взысканиями колоссальная, а логика — непонятная. Примеры крупных взысканий – единичные", - говорит Фаст.
Магазин Reebok в России
19 марта, 12:56
Суд отклонил иск к Reebok о моральном вреде, связанный с рекламой бренда
В 2019 году комиссия АЮР провела социологическое исследование, результаты которого показали, что россияне считают справедливой компенсацию морального ущерба в размере от 2,5 миллиона до 17 миллионов рублей. Цель комиссии – разработать для судов методику определения ориентировочных размеров компенсаций и алгоритмы их расчета, которые позволят учесть специфику конкретной ситуации и стандартизировать судебное мнение.
Российские рубли
4 ноября, 17:32
Россиянин подал иск о возмещении морального ущерба на 100 триллионов рублей
2820443
Обсудить 1
Ассоциация юристов РоссииРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Российский флаг у Верховной рады АРК во время референдума о статусе Крыма в Симферополе
В "Слуге народа" назвали первопричину присоединения Крыма к России
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
В Минкомсвязи ответили на обвинения в сбоях в интернете в аэропортах
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Грушко напомнил, для чего создавался Совет Россия-НАТО
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД обвинил генсека ООН в попустительстве визовому саботажу США
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении
На севере Армении в квартире нашли тела четырех человек
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Китай испытал способную долететь до любой точки США ракету, пишут СМИ
Владимир Жириновский
Эсеры не пройдут в Госдуму в 2021 году, считает Жириновский
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
Грушко оценил возможный выход США из Договора по открытому небу
В Подмосковье выставили на продажу российскую Теслу. Скриншот из видео
В Подмосковье выставили на продажу "русский Tesla Cybertruck"
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Шойгу назвал сроки создания системы военных госпиталей
Член комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
Эсеры отреагировали на слова Жириновского о выборах в 2021 году
Президент РФ В. Путин провел встречу с представителями российского бизнеса
Путин не обсуждал на встрече с бизнесменами ситуацию вокруг "Самфара"
Сотрудник полиции
В Москве у писателя-фантаста нашли восемь гранат, сообщил источник
Акция протеста в Исхафане
СМИ: в Иране ликвидировали террористов, участвовавших в беспорядках
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Путин оценил просьбу Кудрина увеличить расходы на человеческий капитал
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Эксперт рассказал, какими могут быть землетрясения в океане
03:28СМИ: на Урале школьница погибла, играя с кошкой
03:22Экс-главу "Приморкрайстроя" осудили на девять лет за взятку
03:19Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем
03:09Исследование: четверть российских компаний хотят расширять штат
03:07Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
02:49Британская звезда посоветовала туристам проверить паспорта
02:09Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить
02:06Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме Насти Ивлеевой
02:00Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
01:44В Атенском ущелье в Грузии ликвидировали почти все лесные пожары
01:36У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
01:35Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
01:31Новак объяснил, почему государство оказывает поддержку "Ямалу СПГ"
01:31Бывший супруг норвежской принцессы, писатель Ари Бен покончил с собой
01:24В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий отменили ранние браки
01:19РФ и Киев на выходных должны финализировать документы по транзиту газа
01:15Новак рассказал, как новые проекты увеличат производство СПГ
01:11На севере Буркина-Фасо десять солдат погибли во время новой атаки
01:10Рогозин объяснил решение возобновить переговоры с США по Gateway
Лента новостейМолния