В Минкомсвязи ответили на обвинения в сбоях в интернете в аэропортах

"Это полная чушь (информация о причастности учений к сбоям – ред.). Учения закончились в понедельник. В процессе них аэропорты не отключались. Про сегодняшние проблемы в аэропортах, если таковые были, я не в курсе", - сказал пресс-секретарь Минкомсвязи.

Ранее РИА Новости в аэропорте Нового Уренгоя сообщали, что в среду в авиаузле наблюдались перебои с работой интернета и это негативно сказалось на функционировании ряда сервисов. Утром в среду о перебоях в работе интернета сообщали РИА Новости и в другом аэропорте Уральского федерального округа - Кольцово в Екатеринбурге. Примечательно, что проблемы с сетью в авиаузле начались в то же самое время, что и в Новом Уренгое, и продлились примерно столько же. Причины произошедшего выясняются. При этом в международном аэропорте Уфы опровергли информацию о сбое в системе регистрации.