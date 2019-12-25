В Минкомсвязи ответили на обвинения в сбоях в интернете в аэропортах

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Минкомсвязи не известно о сбоях в работе интернета в российских аэропортах, но если таковые были, они не могли быть связаны с прошедшими в понедельник учениями по обеспечению устойчивой работы рунета, заявил РИА Новости пресс-секретарь министерства Евгений Новиков.
Ранее в среду ресурс URA.RU сообщил, что масштабный сбой парализовал систему регистрации пассажиров в аэропортах в Екатеринбурге, Салехарде, Новом Уренгое, Уфе и Ростове. Издание предполагает, что сбои могут быть связаны с учениями Минкомсвязи в рамках закона об устойчивом рунете. Учения прошли в понедельник, 23 декабря.
"Это полная чушь (информация о причастности учений к сбоям – ред.). Учения закончились в понедельник. В процессе них аэропорты не отключались. Про сегодняшние проблемы в аэропортах, если таковые были, я не в курсе", - сказал пресс-секретарь Минкомсвязи.
Ранее РИА Новости в аэропорте Нового Уренгоя сообщали, что в среду в авиаузле наблюдались перебои с работой интернета и это негативно сказалось на функционировании ряда сервисов. Утром в среду о перебоях в работе интернета сообщали РИА Новости и в другом аэропорте Уральского федерального округа - Кольцово в Екатеринбурге. Примечательно, что проблемы с сетью в авиаузле начались в то же самое время, что и в Новом Уренгое, и продлились примерно столько же. Причины произошедшего выясняются. При этом в международном аэропорте Уфы опровергли информацию о сбое в системе регистрации.
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