Зеленский запретил импорт российской электроэнергии

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.

В пресс-службе главы государства отметили, что правительство страны имеет право снимать этот запрет для предотвращения чрезвычайных ситуаций в объединенной энергосистеме Украины.

Также сообщается, что при сильном колебании цен на рынке регулятор страны в сферах энергетики и коммунальных услуг сможет устанавливать на сутки максимальные цены.

Импорт электроэнергии из России

Украинские власти прекратили закупки электроэнергии в России еще в 2015 году. Импорт возобновился только в сентябре текущего года. Тогда Рада разрешила закупки из России и Белоруссии по двусторонним договорам.

После этого компания " Нафтогаз Украины " начала импорт у "Белэнерго" по долгосрочному контракту. А 4 декабря Верховная рада приняла закон о запрете импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам.

С июля на Украине стала действовать новая модель рынка электроэнергии. Государство перестало быть единственным покупателем и продавцом, а цены стали независимыми.

О причинах запрета

По словам политолога, вице-президента Фонда развития современной дипломатии Дмитрия Перлина, запрет на покупку электроэнергии у России является мерой защиты собственных производителей.

По его словам, население Украины сокращается, промышленное производство снижается, в результате внутренний рынок уменьшается.

"В ситуации, когда Украина и экспортировать электроэнергию особо никому не может, ей приходится искать рынок сбыта внутри собственной страны", — рассказал эксперт в эфире радио Sputnik