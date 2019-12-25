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2019-12-26T02:49+0300
https://ria.ru/20191225/1562854047.html
Зеленский запретил импорт российской электроэнергии
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РИА Новости

Зеленский запретил импорт российской электроэнергии

20:32 25.12.2019 (обновлено: 02:49 26.12.2019)
19229
CC BY 4.0 / Anton Galeta / Черкаська теплоелектроцентральЧеркасская ТЭЦ
Черкасская ТЭЦ
CC BY 4.0 / Anton Galeta / Черкаська теплоелектроцентраль
Черкасская ТЭЦ. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.
В пресс-службе главы государства отметили, что правительство страны имеет право снимать этот запрет для предотвращения чрезвычайных ситуаций в объединенной энергосистеме Украины.
Также сообщается, что при сильном колебании цен на рынке регулятор страны в сферах энергетики и коммунальных услуг сможет устанавливать на сутки максимальные цены.
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Импорт электроэнергии из России

Украинские власти прекратили закупки электроэнергии в России еще в 2015 году. Импорт возобновился только в сентябре текущего года. Тогда Рада разрешила закупки из России и Белоруссии по двусторонним договорам.
После этого компания "Нафтогаз Украины" начала импорт у "Белэнерго" по долгосрочному контракту. А 4 декабря Верховная рада приняла закон о запрете импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам.
С июля на Украине стала действовать новая модель рынка электроэнергии. Государство перестало быть единственным покупателем и продавцом, а цены стали независимыми.
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О причинах запрета

По словам политолога, вице-президента Фонда развития современной дипломатии Дмитрия Перлина, запрет на покупку электроэнергии у России является мерой защиты собственных производителей.
По его словам, население Украины сокращается, промышленное производство снижается, в результате внутренний рынок уменьшается.
"В ситуации, когда Украина и экспортировать электроэнергию особо никому не может, ей приходится искать рынок сбыта внутри собственной страны", — рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.
Он отметил, что украинская электроэнергия обойдется дороже российской, и потребителям внутри страны стоит ждать ее подорожания, что повлияет и на население, и на предприятия.
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Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
и правильно. нафиг украине электроэнергия? Блоки на АЭС останавливаются - а граждане и при лампадах посидят.. размножаться будут лучше..
25 декабря, 21:02
Вас Мих
4471006
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