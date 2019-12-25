В РКБ № 2 Дагестана активно внедряются технологии ВМП

МАХАЧКАЛА, 25 дек – РИА Новости. Республиканская клиническая больница №2 в Республиканская клиническая больница №2 в Дагестане получила новейшее медицинское оборудование на общую сумму 73 миллиона рублей, в том числе операционный рентген-аппарат последнего поколения производства Германии, холедохоскоп, мощный хирургический лазер, не имеющий пока аналогов в Дагестане, и два аппарата УЗИ экспертного класса.

Главный врач лечебного учреждения Ибрагим Магомедов сообщил, что оснащение клиники стало возможным благодаря поддержке руководства региона в лице Владимира Васильева, чья политика нацелена на развитие социальной сферы, в том числе удовлетворение нужд здравоохранения региона для его вывода на качественно новый уровень.

"РКБ №2 получила лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. В этом году больница выполнила уже 93 операции из разряда ВМП по абдоминальной хирургии, гинекологии, урологии и онкологии. Также мы ввели в эксплуатацию новую операционную и в ближайшей перспективе вдвое увеличим число оперативных вмешательств. На данный момент 64% операций в клинике относятся к разряду эндоскопических и малоинвазивных, а оперативная активность отдельных отделений доходит до 87%", - сообщил главврач.

Кроме того, клиника, участвуя в проекте по развитию первичного звена здравоохранения, вошла в группу пилотных учреждений по созданию бережливой поликлиники. Правительство региона выделило средства на реконструкцию приемного покоя и регистратуры. К новому году работы будут завершены.

Специалисты центра отмечают, что новое операционное рентген-оборудование очень удобно в работе. Благодаря четкой картинке (около 4000 оттенков серого цвета) в режиме реального времени хирурги могут проводить и диагностику, и лечение, а в комбинации операционного рентгена с хирургическим лазером, новой эндоскопической стойкой, уретеронефроскопом и холедохоскопом они способны обеспечить весь спектр диагностики и лечения доброкачественных и злокачественных новообразований. Причем в некоторых случаях даже без разрезов, а через обычные проколы.