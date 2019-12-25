В "Слуге народа" назвали первопричину присоединения Крыма к России

После госпереворота на Украине в 2014-м Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года об основах государственной языковой политики (закон Кивалова — Колесниченко), который предусматривал возможность официального использования двух языков в 13 из 27 регионов страны. Решение парламента об отмене "языкового" закона спровоцировало волнения на юге и юго-востоке Украины, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. По данным открытых источников, почти три четверти жителей Донецкой области считают русский язык родным. КС Украины в конце февраля 2018 года признал неконституционным закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального.