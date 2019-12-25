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В "Слуге народа" назвали первопричину присоединения Крыма к России
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РИА Новости

В "Слуге народа" назвали первопричину присоединения Крыма к России

20:13 25.12.2019 (обновлено: 21:16 25.12.2019)
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкРоссийский флаг у Верховной рады АРК во время референдума о статусе Крыма в Симферополе
Российский флаг у Верховной рады АРК во время референдума о статусе Крыма в Симферополе
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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КИЕВ, 25 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Алексей Устенко считает, что действия парламента, который в 2014 году признал утратившим силу закон об основах государственной языковой политики (закон Кивалова — Колесниченко), спровоцировали воссоединение Крыма с Россией.
"В 2014 году был принят закон о языке, <...> спровоцировались все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация вошла в Крым. Это было одним из того, с чего все началось", — заявил Устенко в эфире телеканала "Наш".
После госпереворота на Украине в 2014-м Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года об основах государственной языковой политики (закон Кивалова — Колесниченко), который предусматривал возможность официального использования двух языков в 13 из 27 регионов страны. Решение парламента об отмене "языкового" закона спровоцировало волнения на юге и юго-востоке Украины, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. По данным открытых источников, почти три четверти жителей Донецкой области считают русский язык родным. КС Украины в конце февраля 2018 года признал неконституционным закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014-го. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Партия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеРеспублика КрымВерховная Рада УкраиныРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Закон о языке - это НЕ главная причина. Просто жители Крыма отчётливо поняли, что после госпереворота и начавшегося узаконивания беззакония их имевшиеся жизненные проблемы превращаются в кошмары выживания. И не только для инакоговорящих.
25 декабря, 21:15
НЧНиколай Черненко
2100000
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