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Шойгу заявил о восстановлении системы подготовки офицерского состава
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РИА Новости

Шойгу заявил о восстановлении системы подготовки офицерского состава

20:04 25.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Система подготовки офицерского состава в настоящее время полностью восстановлена, заявил на заседании общественного совета при Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.
"После сокращения ситуация была критической, особенно это касалось лётного состава и авиационных техников. Мы были вынуждены сделать ускоренный выпуск, учеба для курсантов была сокращена на год. Также продлили предельный срок службы офицерам на 5-10 лет. За счёт этого удалось укомплектовать офицерские должности на 95 процентов. Теперь переходим на плановую подготовку офицеров", - добавил глава военного ведомства.
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Вооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуРоссияБезопасность
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