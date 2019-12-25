Шойгу заявил о восстановлении системы подготовки офицерского состава

"После сокращения ситуация была критической, особенно это касалось лётного состава и авиационных техников. Мы были вынуждены сделать ускоренный выпуск, учеба для курсантов была сокращена на год. Также продлили предельный срок службы офицерам на 5-10 лет. За счёт этого удалось укомплектовать офицерские должности на 95 процентов. Теперь переходим на плановую подготовку офицеров", - добавил глава военного ведомства.