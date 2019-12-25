Пробки в Москве в среду вечером достигли девяти баллов

Дорожное движение затруднено по всему центру города: на Садовом и Третьем транспортном кольцах (ТТК), а также на Болотной, Котельнической, Москворецкой и Садовнической, Кремлевской и Софийской набережных. Пробки фиксируются на Тверском и Никитском бульварах, на улицах Большая Лубянка, Неглинная, Знаменка, Тверская, Красная Пресня и Новый Арбат. На МКАД самые сильные заторы на северо-западе и юго-востоке.