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Пробки в Москве в среду вечером достигли девяти баллов
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РИА Новости

Пробки в Москве в среду вечером достигли девяти баллов

19:25 25.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Заторы на дорогах Москвы в среду вечером достигли 9 баллов из 10 возможных, свидетельствуют данные аналитического сервиса "Яндекс. Пробки" в 18.39.
Дорожное движение затруднено по всему центру города: на Садовом и Третьем транспортном кольцах (ТТК), а также на Болотной, Котельнической, Москворецкой и Садовнической, Кремлевской и Софийской набережных. Пробки фиксируются на Тверском и Никитском бульварах, на улицах Большая Лубянка, Неглинная, Знаменка, Тверская, Красная Пресня и Новый Арбат. На МКАД самые сильные заторы на северо-западе и юго-востоке.
На внутренней стороне ТТК пробка образовалась на участке от Берниковской набережной до ЖК МАНОР, а также по Садово-Самотёчной улице. На внешней стороне ТТК движение затруднено от Маяковской до Смоленской.
Движение затруднено на Дмитровском шоссе вблизи пересечения со МКАД.
Движение на МКАД затруднено от участка пересечения с Ярославским шоссе до Ромашковского леса.
Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призывал москвичей отказаться от поездок на личном транспорте до 20.30.
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ЯндексЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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