Парад Победы возглавил рейтинг телепередач в 2019 году

Рейтинг военного парада, который транслировался Первым каналом 9 мая, в городах России с населением больше 100 тысяч человек, по предварительным итогам, составил 9,5%, доля аудитории – 37,7%. На втором месте в общем топ-100 расположился фильм Т-34 на "России 1" с рейтингом 9,4% и долей 35%. Замыкает тройку лидеров выпуск программы "Новости" на Первом канале от 9 мая 2019 года: его рейтинг – 8,2%, доля – 35,4%.

Mediascope приводит данные аудитории 4+ за период с 1 января по 20 декабря 2019 года. Все данные – по российским городам с населением более 100 тысяч человек. Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Для программ, выходивших несколько раз в течение анализируемого периода, в топе указывается только один выпуск программы, получивший наибольший рейтинг. При составлении топа не учитываются телепрограммы короче 5 минут. В случае, если программа прерывается другой передачей (например, выпуском новостей), в топ попадает только та часть программы, которая получила максимальный рейтинг. С 1 августа 2019 года данные содержат информацию не только о домашнем телепросмотре, но и о просмотре вне дома (на дачах).