Парад Победы возглавил рейтинг телепередач в 2019 году

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Трансляция военного парада, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стала самой рейтинговой передачей на российском телевидении по предварительным итогам 2019 года по данным Mediascope, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Рейтинг военного парада, который транслировался Первым каналом 9 мая, в городах России с населением больше 100 тысяч человек, по предварительным итогам, составил 9,5%, доля аудитории – 37,7%. На втором месте в общем топ-100 расположился фильм Т-34 на "России 1" с рейтингом 9,4% и долей 35%. Замыкает тройку лидеров выпуск программы "Новости" на Первом канале от 9 мая 2019 года: его рейтинг – 8,2%, доля – 35,4%.
В топ-10 также попал фильм "Движение вверх" на "России 1" (рейтинг 7,3%), самый рейтинговый выпуск телесериала "Другие" также на "России 1" (7,3%), самые рейтинговые выпуски ток-шоу "Пусть говорят" и сериала "Знахарь", фильм "Несокрушимый", трансляция матча Чемпионата мира по хоккею 2019 "Россия – США" и самый рейтинговый выпуск программы "Вести" (20.00).
На НТВ самой рейтинговой трансляцией оказался выпуск передачи "Новые русские сенсации" 3 февраля 2019 года с рейтингом 5,9% и долей 17,9%, в общем списке программа располагается на 18 месте.
Mediascope приводит данные аудитории 4+ за период с 1 января по 20 декабря 2019 года. Все данные – по российским городам с населением более 100 тысяч человек. Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Для программ, выходивших несколько раз в течение анализируемого периода, в топе указывается только один выпуск программы, получивший наибольший рейтинг. При составлении топа не учитываются телепрограммы короче 5 минут. В случае, если программа прерывается другой передачей (например, выпуском новостей), в топ попадает только та часть программы, которая получила максимальный рейтинг. С 1 августа 2019 года данные содержат информацию не только о домашнем телепросмотре, но и о просмотре вне дома (на дачах).
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