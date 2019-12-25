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Религия и мировоззрение
2019-12-25T18:34+0300
https://ria.ru/20191225/1562850013.html
Патриарх Кирилл поздравил христиан, празднующих Рождество 25 декабря
https://cdn23.img.ria.ru/images/155635/05/1556350523_0:285:2500:1691_1036x0_80_0_0_d75f34471672803d419b9e5e0896156e.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл поздравил христиан, празднующих Рождество 25 декабря

18:34 25.12.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл направил поздравления с Рождеством Христовым представителям церквей, которые празднуют его по григорианскому и новоюлианскому календарю, следует из сообщения, опубликованного на сайте Русской православной церкви.
Один из главных христианских праздников – Рождество Христово – празднуют в ночь с 24 на 25 декабря католики, протестанты, 10 из 15 поместных православных церквей мира, а также часть Древневосточных христианских церквей. В этот день христиане вспоминают о рождении (воплощении) сына Бога – Иисуса Христа, которое произошло 2020 лет назад в Вифлееме.
"Будем вместе с представителями всех христианских конфессий, различных общественных и государственных организаций, со всеми людьми доброй воли объединять наши усилия для преодоления политических кризисов и нестроений в мире, для помощи тем, кто страдает от вооруженных конфликтов, голода, дискриминации и несправедливости", – призвал патриарх Кирилл в своем обращении.
Среди адресатов поздравительного послания значатся в том числе папа римский Франциск, патриарх Коптской церкви Тавадрос II, глава Сиро-Яковитской Церкви патриарх Мар Игнатий Ефрем II, католикос-патриарх Ассирийской Церкви Востока Map Геваргис III Слива, патриарх Эфиопский Абуна Матфий I, католикос Востока митрополит Маланкарский Василий Мap Фома Павел II.
Празднование католического Рождества
Вчера, 03:36
Католическое Рождество
Кроме Римско-католической церкви в среду Рождество Христово празднуют протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников – все они придерживаются григорианского календаря. Также в ночь с 24 на 25 января Рождество празднуют некоторые древневосточные христианские церкви: Ассирийская церковь Востока, Коптская, Эфиопская, Эритрейская, Сиро-Яковитская (Сирийская), Маланкарская церкви. Особый календарь у Армянской церкви – она празднует Рождество 6 января.
По новоюлианскому календарю, который до 2800 года будет совпадать с григорианским, Рождество в среду отметят 10 из 15 поместных православных церквей мира – это Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская, и Православная церковь в Америке. А в церкви Чешских земель и Словакии празднуют и по юлианскому, и по новолианскому календарю.
Празднование католического Рождества в мире
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Рождество — один из важнейших и самых торжественных христианских праздников.

Верующие возле рождественского вертепа в римско-католическом кафедральном соборе Святого Имени Пресвятой Девы Марии в Минске
1 из 15

Рождество — один из важнейших и самых торжественных христианских праздников.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

В этот день верующие вспоминают о рождении Иисуса Христа.

Викарный епископ Юрий Кособуцкий вносит младенца в рождественский вертеп в римско-католическом кафедральном соборе Святого Имени Пресвятой Девы Марии в Минске
2 из 15

В этот день верующие вспоминают о рождении Иисуса Христа.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

Празднование начинается с восходом первой вечерней зари, которая возвестила миру о появлении на свет Сына Божьего.

Рождественская месса в римско-католическом соборе Святого Адальберта в Калининграде
3 из 15

Празднование начинается с восходом первой вечерней зари, которая возвестила миру о появлении на свет Сына Божьего.

© РИА Новости / Игорь Зарембо
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

По традиции, служат три литургии — ночью, на заре и днем.

Группа певчих во время рождественской мессы в римско-католическом соборе Святого Адальберта в Калининграде
4 из 15

По традиции, служат три литургии — ночью, на заре и днем.

© РИА Новости / Игорь Зарембо
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Рождество празднуют как предвечное рождение Слова от Бога Отца (ночью), рождение Бога-Сына от Девы (на заре) и рождение Бога в верующей душе (днем).

Верующие во время Рождественской мессы в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
5 из 15

Рождество празднуют как предвечное рождение Слова от Бога Отца (ночью), рождение Бога-Сына от Девы (на заре) и рождение Бога в верующей душе (днем).

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Вечером в Сочельник служится месса навечерия Рождества.

Настоятель римско-католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Владимир Кабак во время Рождественской мессы в храме
6 из 15

Вечером в Сочельник служится месса навечерия Рождества.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Церковь учит, что рождение Христа открыло возможность для спасения души для каждого верующего.

Рождественская месса в Латинском кафедральном соборе (Митрополичья базилика Успения Пресвятой Девы Марии) во время празднования католического Рождества во Львове
7 из 15

Церковь учит, что рождение Христа открыло возможность для спасения души для каждого верующего.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Один из символов Рождества — зажженные свечи.

Прихожане и священнослужители на Рождественской мессе в Латинском кафедральном соборе (Митрополичья базилика Успения Пресвятой Девы Марии) во время празднования католического Рождества во Львове
8 из 15

Один из символов Рождества — зажженные свечи.

© РИА Новости / Стрингер
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© AP Photo / Manish Swarup

Пламя свечи напоминает верующим евангельские слова: "Свет во тьме светит и тьма не объяла Его".

Празднование католического Рождества в Индии
9 из 15

Пламя свечи напоминает верующим евангельские слова: "Свет во тьме светит и тьма не объяла Его".

© AP Photo / Manish Swarup
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane

Папа Римский Франциск провел богослужение в соборе Святого Петра в Ватикане.

Папа Франциск целует статую младенца Иисуса во время рождественской мессы в Ватикане
10 из 15

Папа Римский Франциск провел богослужение в соборе Святого Петра в Ватикане.

© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
© AP Photo / Thibault Camus

Праздничные службы состоялись в разных городах мира.

Рождественская месса в церкви Сен-Жермен-л'Аксерруа, Париж
11 из 15

Праздничные службы состоялись в разных городах мира.

© AP Photo / Thibault Camus
© REUTERS / Amr Alfiky

Рождество отмечают восемь дней, образующих Октаву.

Рождественская месса в соборе Святого Иоанна Богослова в Нью-Йорке
12 из 15

Рождество отмечают восемь дней, образующих Октаву.

© REUTERS / Amr Alfiky
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Рождественское время продолжается и по окончании Октавы, вплоть до Крещения.

Рождественская месса в Каире, Египет
13 из 15

Рождественское время продолжается и по окончании Октавы, вплоть до Крещения.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
© REUTERS / Thomas Mukoya

Все эти дни духовенство служит литургии в праздничных одеяниях белого цвета.

Рождественская месса в Найроби, Кения
14 из 15

Все эти дни духовенство служит литургии в праздничных одеяниях белого цвета.

© REUTERS / Thomas Mukoya
© AP Photo / Emrah Gurel

Рождественская месса в Стамбуле.

Рождественская месса в Стамбуле, Турция
15 из 15

Рождественская месса в Стамбуле.

© AP Photo / Emrah Gurel
1 из 15

Рождество — один из важнейших и самых торжественных христианских праздников.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 15

В этот день верующие вспоминают о рождении Иисуса Христа.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
3 из 15

Празднование начинается с восходом первой вечерней зари, которая возвестила миру о появлении на свет Сына Божьего.

© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
4 из 15

По традиции, служат три литургии — ночью, на заре и днем.

© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
5 из 15

Рождество празднуют как предвечное рождение Слова от Бога Отца (ночью), рождение Бога-Сына от Девы (на заре) и рождение Бога в верующей душе (днем).

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 15

Вечером в Сочельник служится месса навечерия Рождества.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
7 из 15

Церковь учит, что рождение Христа открыло возможность для спасения души для каждого верующего.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 15

Один из символов Рождества — зажженные свечи.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 15

Пламя свечи напоминает верующим евангельские слова: "Свет во тьме светит и тьма не объяла Его".

© AP Photo / Manish Swarup
10 из 15

Папа Римский Франциск провел богослужение в соборе Святого Петра в Ватикане.

© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
11 из 15

Праздничные службы состоялись в разных городах мира.

© AP Photo / Thibault Camus
12 из 15

Рождество отмечают восемь дней, образующих Октаву.

© REUTERS / Amr Alfiky
13 из 15

Рождественское время продолжается и по окончании Октавы, вплоть до Крещения.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
14 из 15

Все эти дни духовенство служит литургии в праздничных одеяниях белого цвета.

© REUTERS / Thomas Mukoya
15 из 15

Рождественская месса в Стамбуле.

© AP Photo / Emrah Gurel
Остальные пять поместных православных церквей - Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты - живут по юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь с 6 на 7 января. Впрочем, даже на приходах Русской православной церкви в некоторых странах празднуют Рождество дважды: 25 декабря и 7 января – отдавая должное обеим календарным традициям.
Праздник Рождества повествует о событиях более чем двухтысячелетней давности, когда из-за переписи населения в Вифлеем пришли беременная Мария (Богородица) с мужем Иосифом. Он не был "родным" отцом Иисуса: Христиане верят в непорочное зачатие Марии от Духа Святого - таким образом младенец Иисус стал сыном и человека, и Бога. Поскольку места в гостиницах были заняты, Иосиф и Мария заночевали в пещере, предназначенной для скота – там и родился Иисус. Первыми увидеть младенца пришли пастухи, которые были неподалеку: о рождении Спасителя им сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем пошли восточные мудрецы – звездочеты, поскольку увидели в небе явление, которое называют сейчас Вифлеемской звездой.
Вифлеемская звезда
Вчера, 12:03Религия и мировоззрение
Католики, протестанты и часть православных в среду празднуют Рождество
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРимско-католическая церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)религияКатолическое РождествоВ мире
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