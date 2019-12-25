Патриарх Кирилл поздравил христиан, празднующих Рождество 25 декабря

Один из главных христианских праздников – Рождество Христово – празднуют в ночь с 24 на 25 декабря католики, протестанты, 10 из 15 поместных православных церквей мира, а также часть Древневосточных христианских церквей. В этот день христиане вспоминают о рождении (воплощении) сына Бога – Иисуса Христа, которое произошло 2020 лет назад в Вифлееме

"Будем вместе с представителями всех христианских конфессий, различных общественных и государственных организаций, со всеми людьми доброй воли объединять наши усилия для преодоления политических кризисов и нестроений в мире, для помощи тем, кто страдает от вооруженных конфликтов, голода, дискриминации и несправедливости", – призвал патриарх Кирилл в своем обращении.

Среди адресатов поздравительного послания значатся в том числе папа римский Франциск, патриарх Коптской церкви Тавадрос II, глава Сиро-Яковитской Церкви патриарх Мар Игнатий Ефрем II, католикос-патриарх Ассирийской Церкви Востока Map Геваргис III Слива, патриарх Эфиопский Абуна Матфий I, католикос Востока митрополит Маланкарский Василий Мap Фома Павел II.

Кроме Римско-католической церкви в среду Рождество Христово празднуют протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников – все они придерживаются григорианского календаря. Также в ночь с 24 на 25 января Рождество празднуют некоторые древневосточные христианские церкви: Ассирийская церковь Востока, Коптская, Эфиопская, Эритрейская, Сиро-Яковитская (Сирийская), Маланкарская церкви. Особый календарь у Армянской церкви – она празднует Рождество 6 января.

По новоюлианскому календарю, который до 2800 года будет совпадать с григорианским, Рождество в среду отметят 10 из 15 поместных православных церквей мира – это Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская, и Православная церковь в Америке. А в церкви Чешских земель и Словакии празднуют и по юлианскому, и по новолианскому календарю.

Остальные пять поместных православных церквей - Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты - живут по юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь с 6 на 7 января. Впрочем, даже на приходах Русской православной церкви в некоторых странах празднуют Рождество дважды: 25 декабря и 7 января – отдавая должное обеим календарным традициям.