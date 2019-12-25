Путин проведет совещание по национальным целям развития

"В принципе, со всех сторон к проблеме (реализации национальных проектов - ред.) подходы были, понятно, в каком положении находится наша совместная работа, понятно, куда двигаться. Я бы просил вас не ослаблять внимания ко всем этим ключевым моментам развития. Думаю, что нам нужно будет уже совсем в рабочем формате собраться пообсуждать некоторые вопросы... например, вопрос, связанный с сопряжением национальных целей и национальных проектов как инструмента достижения этих целей. Здесь нужно, чтобы никаких зазоров не было", - заявил Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.