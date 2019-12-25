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2019-12-25T18:16+0300
https://ria.ru/20191225/1562847937.html
Путин проведет совещание по национальным целям развития
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РИА Новости

Путин проведет совещание по национальным целям развития

18:15 25.12.2019 (обновлено: 18:16 25.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет проведено совещание по национальным проектам, одним из вопросов, которые можно обсудить, российский лидер назвал сопряжение нацпроектов и национальных целей развития.
"В принципе, со всех сторон к проблеме (реализации национальных проектов - ред.) подходы были, понятно, в каком положении находится наша совместная работа, понятно, куда двигаться. Я бы просил вас не ослаблять внимания ко всем этим ключевым моментам развития. Думаю, что нам нужно будет уже совсем в рабочем формате собраться пообсуждать некоторые вопросы... например, вопрос, связанный с сопряжением национальных целей и национальных проектов как инструмента достижения этих целей. Здесь нужно, чтобы никаких зазоров не было", - заявил Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент добавил, что если какие-то механизмы необходимо поправить, то к этому нужно подойти серьезно, поговорить на эту тему.
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Вчера, 17:21
Путин рассказал о реализации национальных проектов
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Владимир ПутинРоссияПолитика
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