Челябинские власти намерены запретить торговлю снюсом

"Мы начали этим вопросом заниматься. Мы запретим торговлю, обращение смесей. Проанализировали ситуацию в правовом поле… Мы разработали проект закона о запрете на территории Челябинской области продажи снюса. Проект закона будет внесен в ближайшее время в законодательное собрание региона", - сказал глава региона во время прямой линии с жителями области.

Он уточнил, что, пока закон не принят, есть договоренность с правоохранительными структурами о формировании команды, которая будет изымать эти препараты из мест продажи. Текслер пообещал в данной ситуации "действовать жестко".

Совфед на пленарном заседании в понедельник обратился к правительству РФ с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу "никпэков" до внесения соответствующих поправок в законодательство. Председатель комитета палаты по соцполитике Валерий Рязанский отметил, что ранее законодатели уже запретили продажу снюсов и жевательного табака, однако рынок предлагает новые продукты, в том числе и разные никотиносодержащие конфеты, которые покупают подростки, при этом популярность у детей таких "конфет" в семь раз выше, чем у взрослых.