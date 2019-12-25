Челябинские власти намерены запретить торговлю снюсом

ЧЕЛЯБИНСК, 25 дек - РИА Новости. Власти внесут на рассмотрение депутатов Челябинской области проект закона о запрете продажи на территории региона снюса, сообщил в среду губернатор Алексей Текслер.
"Мы начали этим вопросом заниматься. Мы запретим торговлю, обращение смесей. Проанализировали ситуацию в правовом поле… Мы разработали проект закона о запрете на территории Челябинской области продажи снюса. Проект закона будет внесен в ближайшее время в законодательное собрание региона", - сказал глава региона во время прямой линии с жителями области.
24 декабря, 22:34Роспотребнадзор проверит торговые точки с аналогами снюса
Он уточнил, что, пока закон не принят, есть договоренность с правоохранительными структурами о формировании команды, которая будет изымать эти препараты из мест продажи. Текслер пообещал в данной ситуации "действовать жестко".
Кроме того, по его словам, отдельно в школах будут проводиться профилактические мероприятия.
Совфед на пленарном заседании в понедельник обратился к правительству РФ с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу "никпэков" до внесения соответствующих поправок в законодательство. Председатель комитета палаты по соцполитике Валерий Рязанский отметил, что ранее законодатели уже запретили продажу снюсов и жевательного табака, однако рынок предлагает новые продукты, в том числе и разные никотиносодержащие конфеты, которые покупают подростки, при этом популярность у детей таких "конфет" в семь раз выше, чем у взрослых.
23 декабря, 16:43"Ситуация критическая". Эксперты о пользе запрета на аналоги снюсаСенаторы попросили кабмин приостановить продажу никотиносодержащей продукции. Депутаты и эксперты поддержали инициативу и рассказали, какие еще проблемы, кроме вреда для здоровья, связаны с реализацией такой продукции.
Во вторник премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.