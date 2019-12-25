"Таврия", или Туда и обратно: поезд из Крыма возвращается в Петербург

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Поезд "Таврия", который в среду первым прибыл в Поезд "Таврия", который в среду первым прибыл в Севастополь по Крымскому мосту из Санкт-Петербурга , выехал в обратном направлении с вокзала города-героя, пассажиры в приподнятом настроении занимали места в вагонах.

Михаил и Юлия из Севастополя едут к друзьям в Ростов. Семья на перроне выделяется: Михаил в бескозырке с надписью "Черноморский флот", он военнослужащий в запасе, служил в малой авиации наземного базирования ЧФ в городе Саки в Крыму. Юлия в белоснежной пилотке.

"С первого дня как мост стали строить, мечтали проехать по нему. Три раза ездили на машине, а теперь именно первым поездом – сразу купили билеты… Были оторваны, хотя всегда считали Крым российским… Свершилось", - сказала Юлия.

Пенсионеры Маргарита и Константин Поповы рассказали, что бывают у дочери в Крыму каждый год.

"Мы этот поезд очень долго ждали, потому что паромы, автобусы нам уже тяжело переносить. Поэтому мы очень рады, что теперь, наконец, пошел поезд. Мы ездим в Крым каждый год. Теперь будет очень удобно. Мы вступили в нормальное русло - будут ходить поезда, и в любое время можно приехать к дочери или она может приехать к нам", - рассказали они.

Татьяна из Архангельска уезжает первым поездом из Севастополя к родным домой через Санкт-Петербург.

"Я приехала в Севастополь в сентябре жить и работать, и я еду сейчас домой (в Архангельск). Добираться буду до Петербурга, там пробуду три дня и оттуда домой, тоже поездом. Когда я узнала, что поезд запускается, я сразу посмотрела в приложении и сразу вязла билет на самый первый", - рассказала она.

Открытое железнодорожное сообщение с Крымом стало очень хорошей новостью для собеседницы агентства еще и из-за боязни летать самолетами. "Я безумно счастлива. Я вообще не люблю самолеты. Я не впервые сюда прилетаю и улетаю, но я очень люблю поезда. Если там еще будет душ, то просто буду счастлива", - рассказала девушка.

Увидеть Крымский мост

Десятилетний Дима из Симферополя едет в первом поезде до Ростова и назад, чтобы увидеть Крымский мост.

"Сын буквально помешан на поездах, все, что связано с железной дорогой, его волнует. Литература, видео, игрушки – все об этом. Поэтому такое событие мы пропустить не могли", - рассказывает мама симферопольца Анна.

Дима уже пересекал Керченский пролив по мосту на автомобиле, но проехать по нему на поезде было его особенной мечтой, рассказала она. Анна добавила, что он даже расстроился когда-то, что первой заработала автодорожная часть, а не железнодорожная.

"В первый же день, когда начались продажи билетов, его папа купил нам билеты на поезд из Севастополя на Санкт-Петербург. Едем до Ростова-на-Дону, чтобы увидеть Крымский мост. В Ростов мы приедем утром 26-го, у нас будет несколько часов, чтобы посмотреть город, а вечером мы московским поездом едем обратно в Симферополь и вновь проедем по мосту", - рассказала она.

Один из пассажиров Антон назвал предстоящую поездку настоящим путешествием. "Конечно, хотел бы проехать по Крымскому мосту на поезде. Это такое путешествие. Ещё и удивились, что марш "Прощание славянки" будет играть. Не будем спать, будем ждать мост. Это очень интересно", - отметил он.

Галина рассказала, что постарается снять проезд поезда по Крымскому мосту на свой мобильный телефон. "Я еду в Санкт-Петербург домой. В Севастополе я была у друзей. Я видела раньше автомобильный мост, а теперь увижу железнодорожный. Там, говорят, что есть подсветка. Интересно посмотреть, буду снимать видео на телефон. Я бываю в Крыму раз в год. Возможно, буду чаще теперь ездить", - рассказала Галина.

Долгожданный поезд отправился с вокзала Севастополя под марш "Прощание славянки" в 15.55 мск.

В Крыму на него было продано 670 билетов, основная их часть – в первые дни после открытия продаж. Поезд №8 (Севастополь - Санкт-Петербург) проедет по Крымскому мосту в промежутке между 22.00 и 23.00 мск в среду. "Таврия" прибудет в Санкт-Петербург 27 декабря в 10.20 мск. Время в пути составит 42 часа 25 минут.

Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. В мае 2018 года Путин открыл автомобильную часть моста, работы по строительству которой были завершены с семимесячным опережением.