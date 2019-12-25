Путин раскритиковал доклад Гордеева

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин остался недоволен докладом зампредседателя правительства Алексея Гордеева, отметив, что в нем не было практического результата.
Заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам проходит в среду в Москве.
"Алексей Васильевич, мы с вами давно знакомы. Вы очень опытный человек. Сжатая информация должна была бы или завершиться ключевым вопросом, или ответом на ключевой вопрос. Или должна быть начата с этого. Практический результат какой от всех наших бумажных волокит и правильных решений в бюрократической сфере? Результат какой для граждан?" - спросил он после доклада Гордеева.
Президент обратился к присутствующим на совете, отметив, что бумажная отчетность важна как необходимое условие для достижения конечного результата.
"Людям это все равно - какие там мы приняли законы, нормативы, создали опять там какие-то организации, понимаете? Им важен результат: дышать можно в конкретном городе или опять нужно форточки закрывать и маску надевать? Вот, что важно, и я вас прошу это иметь в виду по каждому направлению работы", - добавил президент.