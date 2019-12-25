Путин раскритиковал доклад Гордеева

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин остался недоволен докладом зампредседателя правительства Алексея Гордеева , отметив, что в нем не было практического результата.

Заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам проходит в среду в Москве.

"Алексей Васильевич, мы с вами давно знакомы. Вы очень опытный человек. Сжатая информация должна была бы или завершиться ключевым вопросом, или ответом на ключевой вопрос. Или должна быть начата с этого. Практический результат какой от всех наших бумажных волокит и правильных решений в бюрократической сфере? Результат какой для граждан?" - спросил он после доклада Гордеева.

Президент обратился к присутствующим на совете, отметив, что бумажная отчетность важна как необходимое условие для достижения конечного результата.