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Путин раскритиковал доклад Гордеева
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РИА Новости

Путин раскритиковал доклад Гордеева

17:52 25.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин остался недоволен докладом зампредседателя правительства Алексея Гордеева, отметив, что в нем не было практического результата.
Заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам проходит в среду в Москве.
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"Алексей Васильевич, мы с вами давно знакомы. Вы очень опытный человек. Сжатая информация должна была бы или завершиться ключевым вопросом, или ответом на ключевой вопрос. Или должна быть начата с этого. Практический результат какой от всех наших бумажных волокит и правильных решений в бюрократической сфере? Результат какой для граждан?" - спросил он после доклада Гордеева.
Президент обратился к присутствующим на совете, отметив, что бумажная отчетность важна как необходимое условие для достижения конечного результата.
"Людям это все равно - какие там мы приняли законы, нормативы, создали опять там какие-то организации, понимаете? Им важен результат: дышать можно в конкретном городе или опять нужно форточки закрывать и маску надевать? Вот, что важно, и я вас прошу это иметь в виду по каждому направлению работы", - добавил президент.
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Алексей ГордеевВладимир ПутинРоссия
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