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В Госдуме оценили идею переговоров с Грузией в "нормандском формате"
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РИА Новости

В Госдуме оценили идею переговоров с Грузией в "нормандском формате"

17:23 25.12.2019 (обновлено: 17:24 25.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Идея переговоров по российско-грузинским отношениям в "нормандском формате" выглядит своеобразной, так как проблемы между Россией и Грузией касаются, в первую очередь, этих двух стран, а в российско-украинских отношениях "совершенно особая ситуация", считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявил, что существующие с Россией виды переговоров имеют технический характер и не приносят результаты, поэтому для страны было бы полезным вести диалог с Москвой по примеру "нормандского формата", где Грузия будет представлена вместе с партнерами, так как у нее нет силы проводить переговоры одним.
"Эта позиция подставляется мне достаточно своеобразной, потому что эти проблемы касаются двух стран, прежде всего, и разрешать их должны две страны. А сам "нормандский формат" применительно к Донецкой и Луганской Народным Республикам – это особая ситуация, когда, во-первых, идут боевые действия, а во-вторых на территориях этих республик состоялись референдумы о признании независимости соответствующих территорий, с чем украинская сторона не может согласиться, а российская сторона не может согласиться с такими способами разрешения ситуации, когда может быть устроен геноцид населениях этих территорий", — сказал Новиков РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что несогласие России обусловлено, во-первых, тем, что это идет вразрез с принципами международного права и прав человека, а во-вторых, на территориях ДНР и ЛНР проживает огромное количество граждан РФ и Россия, соответственно, несет ответственность за их защиту.
"Это два принципиально разных истории, две абсолютно разные ситуации, и мне кажется, что разговор о "нормандском формате", применительно к российско-грузинским отношениям выглядит мягко говоря искусственно притянутым", — считает Новиков.
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Ситуация на УкраинеСаломе ЗурабишвилиДмитрий НовиковГосдума РФРоссияГрузияВ мире
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