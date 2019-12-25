В Госдуме оценили идею переговоров с Грузией в "нормандском формате"

"Эта позиция подставляется мне достаточно своеобразной, потому что эти проблемы касаются двух стран, прежде всего, и разрешать их должны две страны. А сам "нормандский формат" применительно к Донецкой и Луганской Народным Республикам – это особая ситуация, когда, во-первых, идут боевые действия, а во-вторых на территориях этих республик состоялись референдумы о признании независимости соответствующих территорий, с чем украинская сторона не может согласиться, а российская сторона не может согласиться с такими способами разрешения ситуации, когда может быть устроен геноцид населениях этих территорий", — сказал Новиков РИА Новости.