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Встреча Путина с российскими бизнесменами. Прямая трансляция
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РИА Новости
Встреча Путина с российскими бизнесменами. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит в Кремле встречу с представителями российских деловых кругов.
2019-12-25T19:07+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=26907039&type=mp4
https://cdn24.img.ria.ru/images/156284/08/1562840823_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_2d315341783ee7e3c1366259f399f049.jpg
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Встреча Путина с российскими бизнесменами. Прямая трансляция

19:07 25.12.2019
773
Владимир Путин проводит в Кремле встречу с представителями российских деловых кругов.
На мероприятие пригласили 60 бизнесменов, руководителей частных и государственных компаний, банков, общественных организаций и объединений предпринимателей.
Российский лидер даст оценку инвестиционному климату в стране и выслушает мнения и предложения представителей бизнеса.
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Владимир ПутинЭкономика
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