2019-12-25T19:07+0300
2019-12-25T19:07+0300
https://ria.ru/20191225/1562843965.html
Встреча Путина с российскими бизнесменами. Прямая трансляция
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РИА Новости
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Встреча Путина с российскими бизнесменами. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит в Кремле встречу с представителями российских деловых кругов.
2019-12-25T19:07+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=26907039&type=mp4
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Встреча Путина с российскими бизнесменами. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит в Кремле встречу с представителями российских деловых кругов.
На мероприятие пригласили 60 бизнесменов, руководителей частных и государственных компаний, банков, общественных организаций и объединений предпринимателей.
Российский лидер даст оценку инвестиционному климату в стране и выслушает мнения и предложения представителей бизнеса.