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Путин: разговоры о развитии экономики не должны "повиснуть в воздухе"
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РИА Новости

Путин: разговоры о развитии экономики не должны "повиснуть в воздухе"

17:10 25.12.2019 (обновлено: 17:11 25.12.2019)
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© Григорий СысоевПрезидент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
© Григорий Сысоев
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Разговоры о необходимости развивать экономику по всем направлениям не должны повиснуть в воздухе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я вас прошу, вот вы сейчас сказали о том, что механизмы раскачиваются, но с этим, параллельно с раскачкой этих механизмов, должна раскачиваться и экономика по ключевым направлениям развития. Ради чего мы все это и делаем. Мы многократно уже в ходе работы текущей к этому возвращались, я бы очень очень хотел, чтобы наши разговоры не повисли в воздухе. Чтобы эта работа шла", - сказал глава государства на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он подчеркнул, что дисциплина в работе крайне важна.
"Иначе мы можем дискредитировать саму идею нацпроектов и связанных с этим всех наших действий", - отметил глава государства.
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