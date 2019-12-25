Путин: разговоры о развитии экономики не должны "повиснуть в воздухе"

"Я вас прошу, вот вы сейчас сказали о том, что механизмы раскачиваются, но с этим, параллельно с раскачкой этих механизмов, должна раскачиваться и экономика по ключевым направлениям развития. Ради чего мы все это и делаем. Мы многократно уже в ходе работы текущей к этому возвращались, я бы очень очень хотел, чтобы наши разговоры не повисли в воздухе. Чтобы эта работа шла", - сказал глава государства на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.