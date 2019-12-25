Голикова рассказала о работе центров образования "Точка роста"

"Впервые на базе более чем 2 тысяч сельских школ в 50 регионах страны открыты центры образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста", в которых приобретено высокотехнологичное оборудование и преподавание возможно на более качественном уровне по таким предметам, как технология, информатика и ОБЖ", - сказала Голикова на совете при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.