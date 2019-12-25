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Туризм
2019-12-25T16:42+0300
https://ria.ru/20191225/1562839790.html
На испанском курорте турист и двое его детей утонули в бассейне
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РИА Новости

На испанском курорте турист и двое его детей утонули в бассейне

16:42 25.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтраны мира. Испания
Страны мира. Испания
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МАДРИД, 25 дек – РИА Новости. Мужчина и двое его детей утонули в бассейне на испанском курорте, расположенном в муниципалитете Михас (провинция Малага, автономное сообщество Андалусия), сообщила служба по чрезвычайным ситуациям в регионе.
Трагедия произошла в клубе, куда семья приехала отметить Рождество и остановилась в апартаментах. Девятилетняя девочка начала тонуть, после чего в воду кинулись сначала 16-летний брат, а затем и отец. Ни одного из них не удалось спасти.
Когда на место прибыли правоохранительные органы, они уже были мертвы.
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