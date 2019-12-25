Подмосковье ежегодно обновляет порядка 20 электропоездов

"Постепенно, шаг за шагом мы обновляем составы электропоездов. С первого дня, когда мы пришли совместно с ЦППК и Москвой мы занимаемся данным вопросом. Нужно понимать, что на все нужны деньги и поменять все и сразу мы не можем. У нас ездят 539 поездов, 20 из которых мы ежегодно обновляем", - сказал Воробьев.