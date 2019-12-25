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Новости Подмосковья
2019-12-25T16:16+0300
https://ria.ru/20191225/1562839061.html
Подмосковье ежегодно обновляет порядка 20 электропоездов
https://cdn22.img.ria.ru/images/156072/81/1560728115_0:309:3071:2036_1036x0_80_0_0_eecf8751c3a2ec7addfed4ddc4dc5ebc.jpg
РИА Новости

Подмосковье ежегодно обновляет порядка 20 электропоездов

16:16 25.12.2019
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© Виталий БелоусовЭлектропоезд "Иволга" 2.0 у перона Белорусского вокзала во время подготовки к запуску МЦД - 1 "Белорусско-Савеловский"
Электропоезд Иволга 2.0 у перона Белорусского вокзала во время подготовки к запуску МЦД - 1 Белорусско-Савеловский
© Виталий Белоусов
КРАСНОГОРСК, 25 дек — РИА Новости. Порядка 20 обновленных составов электропоездов ежегодно запускают в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Постепенно, шаг за шагом мы обновляем составы электропоездов. С первого дня, когда мы пришли совместно с ЦППК и Москвой мы занимаемся данным вопросом. Нужно понимать, что на все нужны деньги и поменять все и сразу мы не можем. У нас ездят 539 поездов, 20 из которых мы ежегодно обновляем", - сказал Воробьев.

Ранее губернатор рассказал, что средний возраст автобусных парков Подмосковья с 1 января 2020 будет составлять три года.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская областьОбщество
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