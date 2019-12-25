Подмосковье ежегодно обновляет порядка 20 электропоездов

КРАСНОГОРСК, 25 дек — РИА Новости. Порядка 20 обновленных составов электропоездов ежегодно запускают в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Постепенно, шаг за шагом мы обновляем составы электропоездов. С первого дня, когда мы пришли совместно с ЦППК и Москвой мы занимаемся данным вопросом. Нужно понимать, что на все нужны деньги и поменять все и сразу мы не можем. У нас ездят 539 поездов, 20 из которых мы ежегодно обновляем", - сказал Воробьев.
Ранее губернатор рассказал, что средний возраст автобусных парков Подмосковья с 1 января 2020 будет составлять три года.