Глава ЛНР встретился с детьми, живущими у линии соприкосновения

"Я поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам всего самого-самого хорошего, доброго! Мы, взрослые, сделаем все для того, чтобы у вас было счастливое детство, для того, чтобы вы росли счастливыми, здоровыми и образованными", — обратился к детям Пасечник.