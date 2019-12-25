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Глава ЛНР встретился с детьми, живущими у линии соприкосновения
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РИА Новости

Глава ЛНР встретился с детьми, живущими у линии соприкосновения

16:14 25.12.2019
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© Фото : пресс-служба главы ЛНРГлава ЛНР Леонид Пасечник во время встречи с детьми, живущими у линии соприкосновения, приглашенных на главную елку республики.
Глава ЛНР Леонид Пасечник во время встречи с детьми, живущими у линии соприкосновения, приглашенных на главную елку республики.
© Фото : пресс-служба главы ЛНР
ЛУГАНСК, 25 дек — РИА Новости. Триста детей, живущих у линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике, а также получившие ранения во время боевых действий в Донбассе, приехали в Луганск на главную елку, где встретились с главой ЛНР Леонидом Пасечником, передает корреспондент РИА Новости.

"Я поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам всего самого-самого хорошего, доброго! Мы, взрослые, сделаем все для того, чтобы у вас было счастливое детство, для того, чтобы вы росли счастливыми, здоровыми и образованными", — обратился к детям Пасечник.

Глава ЛНР пообщался с детьми и пригласил их посмотреть сказку "Щелкунчик". После представления дети получили новогодние подарки. По данным пресс-службы главы ЛНР, мероприятие посетили триста человек.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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