Путин: около миллиона семей получили поддержку в рамках нацпроектов

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Около одного миллиона российских семей с детьми получили поддержку в рамках реализации национальных проектов, среди них - выплаты на первого и последующего детей, льготные ипотечные кредиты, погашение части ипотеки для многодетных семей, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.
На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент отметил, что нацпроекты - это уникальный инструмент, ранее ничего подобного по масштабу, охвату, не было, ничего подобного не применялось.
"Сам факт запуска таких проектов говорит и о качественно возросших возможностях страны, о том, что нам нужно решать задачи принципиально нового уровня. Нужно и, главное, можно: мы в состоянии решать задачи такого масштаба", - отметил Путин.
Также президент указал, что в конце года можно подвести первые итоги реализации нацпроектов.
"Результаты, безусловно, есть. Около миллиона российских семей с детьми получили поддержку в рамках так называемого демографического пакета мер: это выплаты на первого и последующего детей, льготные ипотечные кредиты, погашение части ипотеки для многодетных семей", - сказал Путин.
30 октября, 18:21Путин назвал поддержку семьи важной общенациональной задачей