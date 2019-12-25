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Путин: дефицит мест в яслях должен быть полностью закрыт в 2021 году
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РИА Новости

Путин: дефицит мест в яслях должен быть полностью закрыт в 2021 году

16:10 25.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. За два года в России введено почти 54 тысячи мест в яслях, уже в 2021 году имеющийся в этой области дефицит должен быть полностью закрыт, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.
"Реализуется масштабная ясельная программа, мы вплотную взялись за решение этой важной, чувствительной проблемы для семей, для молодых мам. За два года ввели почти 54 тысячи мест в яслях, а уже в 2021 году должны полностью закрыть имеющийся здесь дефицит", - отметил Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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При этом президент напомнил, что на 1 декабря текущего года очередь в ясли составляла 194 210 человек. "На момент запуска программы - с 1 января 2018 - это было 272 055 человек", - заключил российский лидер.
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