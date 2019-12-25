Путин: дефицит мест в яслях должен быть полностью закрыт в 2021 году

"Реализуется масштабная ясельная программа, мы вплотную взялись за решение этой важной, чувствительной проблемы для семей, для молодых мам. За два года ввели почти 54 тысячи мест в яслях, а уже в 2021 году должны полностью закрыть имеющийся здесь дефицит", - отметил Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.