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Прошедший по Крымскому мосту поезд из Петербурга отправился обратно
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РИА Новости

Прошедший по Крымскому мосту поезд из Петербурга отправился обратно

16:09 25.12.2019 (обновлено: 16:30 25.12.2019)
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© РИА Новости / Александр ГальперинПоезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь
© РИА Новости / Александр Гальперин
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Первый поезд, который утром 25 декабря прибыл в Севастополь по Крымскому мосту из Санкт-Петербурга, выехал в обратном направлении в 15.55, передает корреспондент РИА Новости.
По данным на 12.30, на поезд №8 сообщением Севастополь-Санкт-Петербург продано 670 билетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Крымской железной дороги. Из Севастополя в нем отправятся в путь 367 пассажиров, в Симферополе на поезд сядут 217 человек, на других станциях Крыма - еще 86 пассажиров.
Дмитрий Белик, Сергей Аксёнов и Михаил Развозжаев на перроне вокзала в Севастополе, куда прибыл поезд Таврия. 25 декабря 2019
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Главы Крыма и Севастополя назвали поездку в поезде "Таврия" комфортной
Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь. Ночью 25 декабря пассажирский состав впервые прошел по железнодорожной части Крымского моста. Поезд торжественно встретили в Севастополе в 9.25 мск, на нем в город-герой из Симферополя приехали глава Крыма Сергей Аксенов, глава Ростуризма Зарина Догузова и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Согласно расписанию, поезд №8 (Севастополь-Санкт-Петербург) покинет территорию полуострова после 22.00 мск 25 декабря и проедет по Крымскому мосту с 22 до 23 часов. Состав прибудет в Санкт-Петербург 27 декабря в 10.20 мск. Время в пути составит 42 часа 25 минут.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. В мае 2018 года Путин открыл автомобильную часть моста, работы по строительству которой были завершены с семимесячным опережением.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Железнодорожное сообщение материковой России с Крымом через Украину было прервано в 2014 году. С вводом в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста поезда вновь могут ехать в Крым из городов России.
Первый пассажирский поезд прошел по Крымскому мосту
Вчера, 04:39
Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
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ТуризмНовости - ТуризмКрымский мостМихаил РазвожаевСергей Аксенов (политик)КрымСанкт-ПетербургОбщество
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Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
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