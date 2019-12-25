Прошедший по Крымскому мосту поезд из Петербурга отправился обратно

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости. Первый поезд, который утром 25 декабря прибыл в Севастополь по Первый поезд, который утром 25 декабря прибыл в Севастополь по Крымскому мосту из Санкт-Петербурга, выехал в обратном направлении в 15.55, передает корреспондент РИА Новости.

По данным на 12.30, на поезд №8 сообщением Севастополь-Санкт-Петербург продано 670 билетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Крымской железной дороги. Из Севастополя в нем отправятся в путь 367 пассажиров, в Симферополе на поезд сядут 217 человек, на других станциях Крыма - еще 86 пассажиров.

Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь. Ночью 25 декабря пассажирский состав впервые прошел по железнодорожной части Крымского моста. Поезд торжественно встретили в Севастополе в 9.25 мск, на нем в город-герой из Симферополя приехали глава Крыма Сергей Аксенов , глава Ростуризма Зарина Догузова и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев

Согласно расписанию, поезд №8 (Севастополь-Санкт-Петербург) покинет территорию полуострова после 22.00 мск 25 декабря и проедет по Крымскому мосту с 22 до 23 часов. Состав прибудет в Санкт-Петербург 27 декабря в 10.20 мск. Время в пути составит 42 часа 25 минут.

Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. В мае 2018 года Путин открыл автомобильную часть моста, работы по строительству которой были завершены с семимесячным опережением.