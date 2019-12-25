Белоруссия может стать федеральным округом России, считает Жириновский

"Если провести свободный референдум, не мешать никому, не забивать мозги, не подкупать, не только в Белоруссии, на Украине проголосуют за, — добавил он.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к 20-летию союзного договора предлагалось принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты". Была создана белорусско-российская группа по выработке интеграционных предложений. Сторонами в общей сложности разрабатывается 31 проект отраслевых "дорожных карт" в различных сферах. Как заявлял по итогам переговоров президентов двух стран министр экономического развития РФ Максим Орешкин, финальные договоренности между Россией и Белоруссией в части интеграции блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов.