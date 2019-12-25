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Союзное государство
2019-12-25T21:27+0300
https://ria.ru/20191225/1562838620.html
Белоруссия может стать федеральным округом России, считает Жириновский
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РИА Новости

Белоруссия может стать федеральным округом России, считает Жириновский

16:08 25.12.2019 (обновлено: 21:27 25.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, говоря о перспективе большей интеграции России и Белоруссии и возможном создании Союзного государства, считает, что республика может войти в состав РФ в качестве еще одного федерального округа со сохранением их права на язык и культуру.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что после стольких лет Москва и Минск находятся на этапе "раздорожья", этого не должно было быть. В том же интервью президент республики высказал мнение, что время с принятием конституции Союзного государства из-за России ушло, а создание союза "сверху" может вызвать вспышку недовольства в обществе.
"Они хотят газ по цене Смоленска. Тогда станьте как Смоленск, но не одной маленькой областью, а шесть областей, это может быть федеральный округ - Западный федеральный округ. Пожалуйста, столица, главный город - Минск. В перспективе к нему (округу) часть Балтийских территорий отойдут или южнее Белоруссии и так далее. Позиция ЛДПР - просто вхождение Белоруссии в состав России с сохранением того, что им хотелось бы - язык, где хотят, там еще что-то", — заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".
На вопрос, готово ли общество в России и Белоруссии к такому, политик ответил утвердительно.
"Если провести свободный референдум, не мешать никому, не забивать мозги, не подкупать, не только в Белоруссии, на Украине проголосуют за, — добавил он.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к 20-летию союзного договора предлагалось принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты". Была создана белорусско-российская группа по выработке интеграционных предложений. Сторонами в общей сложности разрабатывается 31 проект отраслевых "дорожных карт" в различных сферах. Как заявлял по итогам переговоров президентов двух стран министр экономического развития РФ Максим Орешкин, финальные договоренности между Россией и Белоруссией в части интеграции блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Вчера, 15:29
Жириновский заявил, что не намерен отходить от руководства ЛДПР
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоЛДПРВладимир ЖириновскийБелоруссияРоссияПолитика
Популярные комментарии
Бредит, это уже возрастное. Не дай Бог.
25 декабря, 16:11
Арсений Понфиленко
5000017
Не нужно их принуждать. Надо развить страну, тогда сами проситься будут..
25 декабря, 16:18
Андрей Дашков
1400021
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