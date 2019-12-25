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Силовики обстреляли окраины Горловки из минометов, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики обстреляли окраины Горловки из минометов, заявили в ДНР

15:57 25.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела
Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Украинские силовики в среду обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республики города Горловка из минометов, ранения получил мирный житель, сообщил журналистам глава администрации города Иван Приходько.
"Обстрелу из минометов подвергся район кладбища поселка Шахты 6/7, получил ранения мирный житель... ранения головы и плеча", - сообщил Приходько.
В свою очередь в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что по данному району силовиками было выпущено три мины калибром 82 миллиметра, также произведено 29 выстрелов из гранатомета АГС.
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Ситуация в ДНР и ЛНРИван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаГорловкаВ мире
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