Власти востока Ливии обвинили турецкие войска в присутствии в стране

"Эти войска (Турции - ред.) присутствуют уже многие месяцы, а также там есть турецкие дроны. Турецкие эксперты, турецкий спецназ, специалисты по коммуникациям, турецкие снайперы были на земле многие месяцы, даже до этих соглашений. Эти соглашения сейчас нужны просто для того, чтобы узаконить присутствие турецких сил или даже получить еще больше сил", - заявил собеседник агентства.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.