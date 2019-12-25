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Власти востока Ливии обвинили турецкие войска в присутствии в стране
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РИА Новости

Власти востока Ливии обвинили турецкие войска в присутствии в стране

15:40 25.12.2019
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© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, FileВоенные в Ливии
Военные в Ливии
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, File
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Посланник главы временного правительства на востоке Ливии Абдаллы ат-Тани Ареф Али Найед, ранее являвшийся кандидатом в президенты страны, заявил РИА Новости, что турецкие войска присутствуют в Ливии уже многие месяцы и подписанные соглашения необходимы лишь для того, чтобы узаконить это присутствие.
Парламент Турции ратифицировал в субботу заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял о возможности отправки турецких военных в Ливию, если ее правительство нацсогласия обратится к Турции с такой просьбой.
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"Эти войска (Турции - ред.) присутствуют уже многие месяцы, а также там есть турецкие дроны. Турецкие эксперты, турецкий спецназ, специалисты по коммуникациям, турецкие снайперы были на земле многие месяцы, даже до этих соглашений. Эти соглашения сейчас нужны просто для того, чтобы узаконить присутствие турецких сил или даже получить еще больше сил", - заявил собеседник агентства.
Комментируя состав турецких сил, Найед заявил, что в Ливии находится турецкий спецназ и исламисты, которым оказывает поддержку Анкара.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
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