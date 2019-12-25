Жириновский заявил, что не намерен отходить от руководства ЛДПР

"Мы пришли с хорошими показателями к юбилею партии. Она первая из всех новых партий, ей уже 30 лет. И я бессменно руковожу партией, но в перспективе планирую, чтобы обязательно появились другие руководители", - сказал Жириновский в интервью телеканалу "Россия 24".

"Ни в коем случае! Я остаюсь. Но мы будем помогать молодежи подниматься выше. У нас есть зампредседателя Госдумы, руководитель фракции. Можем ввести еще две должности руководящих, чтобы никто не думал, что 30 лет правил и еще лет 20 будет править. Я никогда никуда не уйду. Но я стараюсь помочь, чтобы пришли новые молодые мозги, более креативные", - сказал Жириновский.