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Жириновский заявил, что не намерен отходить от руководства ЛДПР
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РИА Новости

Жириновский заявил, что не намерен отходить от руководства ЛДПР

15:29 25.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что не собирается уходить со своего руководящего поста в партии, при этом намерен помогать молодежи строить партийную карьеру, получать руководящие должности.
"Мы пришли с хорошими показателями к юбилею партии. Она первая из всех новых партий, ей уже 30 лет. И я бессменно руковожу партией, но в перспективе планирую, чтобы обязательно появились другие руководители", - сказал Жириновский в интервью телеканалу "Россия 24".
При этом лидер ЛДПР отрицательно ответил на вопрос о том, означает ли это, что он собирается оставить руководство партией.
"Ни в коем случае! Я остаюсь. Но мы будем помогать молодежи подниматься выше. У нас есть зампредседателя Госдумы, руководитель фракции. Можем ввести еще две должности руководящих, чтобы никто не думал, что 30 лет правил и еще лет 20 будет править. Я никогда никуда не уйду. Но я стараюсь помочь, чтобы пришли новые молодые мозги, более креативные", - сказал Жириновский.
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